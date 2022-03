Fossano ritrova il suo Motoraduno di Primavera: dopo due anni di fermo partita la 39ª edizione [FOTO]

Dopo due anni a secco, si è finalmente inaugurato da pochi minuti il 39° Motoraduno di Primavera di Fossano. Rinnovata dopo la pausa forzata della pandemia la tradizione che vede in prima fila il Motoclub della città degli Acaja.

Emozionato e felice, il presidente Gianni Mina ha salutato tutti i piloti giunti fino a Fossano e che vivacizzeranno l'intero fine settimana.



A tagliare il nastro il sindaco Dario Tallone, che ha parlato di ripartenza e di una città che rivive per una festa dei motociclisti, ma che coinvolge tutti. Presenti per il taglio del nastro, oltre al primo cittadino, il vicesindaco Giacomo Pellegrino, l'assessora alle Manifestazioni Donatella Rattalino e il senatore Giorgio Maria Bergesio, oltre a diversi esponenti del Consiglio comunale.



A portare i saluti della Regione Piemonte il vicepresidente del Consiglio di Palazzo Lascaris Paolo Bongioanni, mentre tra le altre autorità era presente l'onorevole Monica Ciaburro, la quale ha ricordato a tutti di non mancare al motoraduno di inizio luglio ad Argentera, comune di cui è sindaca.



Immancabile un saluto da parte del presidente della Fondazione Crf Antonio Miglio, mentre un motoraduno non avrebbe potuto essere tale se non con la presenza allegra, autorevole e "santa" di Don Biker, al secolo Don Mario Dompè, storica autorità religiosa della manifestazione, che, prima della benedizione di rito, è stato coinvolto suo malgrado, da passeggero, in una serie di evoluzioni sul quad.



Un clima mite e sereno, centinaia le presenze in una edizione che, oltre che fare ripartire il Motoraduno, a detta degli organizzatori lo rilancia con numeri moltiplicati rispetto all'ultimo vero appuntamento, quello del 2019.



Ad allietare ulteriormente i presenti: musici e sbandieratori della Città di Fossano con ritmi ed esibizioni in via Roma.



Ha seguito l'inaugurazione, la carovana dei mezzi verso il Santuario di Cussanio per la messa del motociclista, e a seguire nel pomeriggio: esibizioni, premiazioni, divertimento e street food per tutti, in un lungo week end che si concluderà domenica sera.