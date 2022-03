EmergenzaUcraina: oggi al Movicentro di Cuneo si raccoglie materiale da inviare al Comune romeno di Cluj-Napoca [VIDEO]

Hanno iniziato a raccogliere materiale alle 10 di questa mattina e, nella sola prima mezz'ora, c'erano già più di 15 scatoloni di materiale. Tutti prodotti destinati al Comune romeno di Cluj-Napoca dove sono ammassati tantissimi profughi ucraini in fuga dalla guerra.

L'iniziativa umanitaria del Comune di Cuneo è in corso al Movicentro (sotto il porticato) ed è nata in seguito a un contatto diretto che si è creato tra le due amministrazioni. A raccogliere il materiale i volontari di Protezione civile comunale coordinati da Piero Barale. Erano presenti anche gli assessori Davide Dalmasso e Paola Olivero.

L'assessore Dalmasso: “Davvero encomiabile la generosità dei cuneesi che in poche ore hanno portato tantissimi prodotti”.

La raccolta continua anche nel pomeriggio di oggi, sabato 26 marzo, dalle 15 alle 18, e probabilmente anche il prossimo fine settimana.

Si raccolgono: acqua (non in vetro), cibo in scatola (non in vetro), pane confezionato, latte in polvere, latte Uht (non in vetro), biscotti, tea, caffe, zucchero, farina di mais, semolino, riso, cereali, pappe per bambini e zuppe istantanee (non in vetro), sapone, dentifricio, spazzolino, pannolini, assorbenti per le donne, carta igienica, salviette umidificate, tovaglioli di carta, disinfettanti, compresse sterili, bende, benda elastica autoadesiva, cerotti, guanti monouso, torce con batterie, batterie.

Chi volesse contribuire a sostenere le spese dell’accoglienza può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 26 Y 03069 10213 1000 000 46038, indicando nella causale: “Emergenza Ucraina”.