Comune di Alba: una piccola variazione di bilancio dedicata al sociale ed al Comune

Una variazione di bilancio 2022/2024 molto semplice quella discussa durante la III Commissione consiliare svoltasi il 28 marzo. Tre le entrate: due da 5 mila Euro l’una, erogate dalla Fondazione CR Cuneo, che saranno utilizzate per le iniziative “La grande cena di città” e “L’albero racconta”.

La terza entrata in bilancio è pari a 10200 Euro versati al Comune di Alba per indennità di esproprio di alcuni terreni da parte della concessionaria Autostrada Asti-Cuneo. I terreni interessati dai lavori al cantiere per il nuovo tratto di autostrada, sono quelli presenti nella striscia di terra che va dal carcere fino allo svincolo di Roddi.

L’importo verrà utilizzato per l’acquisto delle bandiere italiane in occasione della Festa del 25 aprile (2 mila Euro), e per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali, per un importo di 8 mila e duecento Euro.