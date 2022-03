I vini di Langhe e Roero pronti ad essere protagonisti a Grandi Langhe e Vinitaly

In alto i calici, si ricomincia a degustare le Langhe! Aprile è un mese da evidenziare sul calendario se si è amanti del vino: Grandi Langhe, il 4 e 5 aprile alle OGR di Torino, con un evento aperto al pubblico, e Vinitaly, in programma dal 10 al 13 aprile a Verona.

Due appuntamenti importanti ma diversi tra di loro, verso i quali l’approccio dei produttori è diverso: mentre Grandi Langhe fa registrare una partecipazione record dei vitivinicoltori di Langhe e Roero, al Vinitaly diverse cantine non saranno presenti.



Cerchiamo di capire il perché di questo “sentiment” diverso con Matteo Ascheri, presidente del Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

«Per capire il perché l’approccio a Grandi Langhe e Vinitaly sia diverso, afferma Matteo Ascheri, dobbiamo analizzare le due manifestazioni. Grandi Langhe, arrivata alla sesta edizione, di cui le ultime due svoltesi nel palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” di Alba, verrà ospitata nella nuova location delle OGR di Torino, un palcoscenico prestigioso e perfetto per accogliere le oltre 250 aziende partecipanti.



Come si può vedere l’adesione è molto alta perché i produttori capiscono che la formula di organizzare questi eventi e di invitare gli addetti ai lavori nel territorio, si sta rivelando la scelta giusta. Torino è un posto strategico, vicino alle nostre colline dove sono presenti le cantine.



Il 4 aprile abbiamo organizzato anche l’evento a pagamento aperto al pubblico in collaborazione con AIS, in cui gli appassionati del vino potranno partecipare per degustare i vini di Langhe e Roero in anteprima. Mentre il 5 aprile momento importante dal titolo “CHANGES Ambiente e Etica nelle Langhe del futuro”, in cui si parlerà di cambiamenti climatici, economici, finanziari, e si rifletterà sulle domande da porsi partendo dal punto di vista di chi la terra la coltiva».



Territorio e ospitalità, due aspetti che al Vinitaly non sono presenti? «Al Vinitaly, prosegue il presidente, non c’è l’atmosfera di un evento come il Grandi Langhe. Questo perché le fiere ormai non vengono più percepite come un luogo unico dove poter ricevere o conoscere nuovi clienti. La formula non è più moderna. Le faccio un altro esempio: il territorio si può portare in giro per il mondo senza per forza essere presenti ad una fiera, come quella di Verona o il Prowein.



Il 28 e 29 aprile come Consorzio saremo presenti con quasi 200 aziende associate a Los Angeles per “Barolo & Barbaresco World Opening” per la presentazione delle nuove annate di Barolo (2018) e Barbaresco (2019) . L’essere presenti in prima persona, coinvolti in un gruppo con gli stessi obiettivi, è sinonimo di grande forza e dona una grande immagine ai nostri vini».

Anche il direttore del Consorzio, Andrea Ferrero, è soddisfatto per la risposta dei produttori che hanno aderito a Grandi Langhe e afferma: «Grandi Langhe è un evento al quale le cantine hanno risposto molto bene, e per il Consorzio è motivo di orgoglio vedere che il territorio creda in questa manifestazione che potrebbe inserirsi nei grandi eventi del mondo del vino. Arriviamo da un momento particolare in cui comunque il mercato del vino non ha subito forti colpi, e c’è voglia di stare insieme, di ripartire. Lo facciamo dalle OGR di Torino, un punto strategico che mette in risalto le eccellenze del Piemonte e del nostro territorio».