Domani, 17 giugno, a Savigliano i funerali di Maria Di Salvo, mamma del sindaco Portera

Saranno celebrati domani, martedì 17 giugno alle 9,30 nella parrocchia di Sant’Andrea a Savigliano, i funerali di Maria Di Salvo mamma del sindaco Antonello Portera, deceduta ieri, dopo breve malattia, nella sua abitazione, all’età di 93 anni.

Nella stessa chiesa oggi, lunedì 16 giugno, alle 19 sarà recitato il rosario.

La donna era originaria di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, in Sicilia, terra a cui è sempre rimasta profondamente legata, tanto da farvi ritorno ogni anno.

Si era trasferita a Savigliano con la sua famiglia negli anni ’60 dove il marito Mario Portera, mancato nel 2011, esercitava la professione di notaio.

È stata insegnante di matematica alle scuole medie di Savigliano e, dopo essere andata in pensione, ha contribuito a fondare, nel 1985 l’Università della Terza Età, di cui è stata una partecipante attiva per quarant'anni fino a qualche mese fa.

Questo impegno le ha consentito di rafforzare ulteriormente il suo rapporto con la comunità saviglianese, dedicandosi nel contempo alle sue passioni: la pittura, il ricamo bandera, la musica classica e l’opera lirica.

È sempre stata sostenuta da una fede profonda e ha partecipato con costanza alla vita della parrocchia di Sant’Andrea a Savigliano.

Era molto devota a Santa Rita da Cascia e ogni anno a maggio tornava in Sicilia a pregarla nella Chiesa parrocchiale di Santa Caterina a Mistretta (paese natale del marito) dove la statua di Santa Rita, donata dalla sua famiglia, è stata collocata in all’interno dell’edificio sacro.

Tanti i messaggi di cordoglio scritti sul profilo Facebook del figlio Antonello dopo che ieri, domenica 15 giugno, ne ha annunciato a morte .

Viene ricordata da chi l'ha conosciuta come: “Una persona di straordinaria gentilezza e cortesia, allo stesso tempo risoluta e determinata, capace di farsi amare per la sua disponibilità, sensibilità e il suo autentico senso della famiglia. Il sorriso, sempre sincero, e la sua signorilità lasciavano un segno in chiunque la incontrasse”.

Lascia i figli Rita (insegnante all’Istituto musicale Fergusio) con Michelangelo Alocco, Antonello (sindaco di Savigliano) con Marina Genovese, Francesca (insegnante all’Istituto Arimondi-Eula) con Adriano Belliardo, i nipoti Federico, Simone, Lorenzo ed Eleonora, il fratello Liborio, i nipoti Antonino con Birgit, Wylma con Daniele e Deborah con Gianluca, i cugini e i parenti tutti.