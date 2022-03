A Limone Piemonte uno spettacolo clown in solidarietà all'Ucraina

Venerdì 1° aprile alle 20 presso il teatro “La Confraternita” di Limone Piemonte è stato organizzato uno spettacolo clown gratuito in solidarietà all'Ucraina.

Come spiega Beppe Carlevaris, presidente Conitours che ha guidato una delle prime spedizioni umanitarie che hanno portato i profughi di guerra in Granda: “Si tratta di un evento gratuito per tutti i bambini, italiani e ucraini, un momento di comunità, appartenenza e condivisione. Non si raccoglieranno fondi perché il Comune di Limone ha già attivato un conto corrente bancario. Sarà una semplice serata di festa”.

A Limone sono attualmente ospitati una trentina di profughi ucraini, accolti dal sindaco e dalle scuole con un momento di festa venerdì 18 marzo.

Lo spettacolo sarà a cura di ESO ES OdV, organizzazione di volontariato, clownterapia, animazione socio-teatrale in contesti di disagio e performance artistiche a sostegno di cause sociali e progetti di solidarietà internazionali: “Un 'naso rosso' per regalare meraviglia e l'incanto di una risata, un'emozione semplice e contagiosa che unisce bambini e adulti ad ogni latitudine e che tenacemente coltiva ancora il sogno di un domani migliore in un mondo capovolto, sorridente e un po' magico”

L'evento è organizzato dal comune di Limone, Unione Montana Alpi Marittime, Conitours e associazione Eso Es OdV.

Ingresso gratuito, richiesti mascherina e green pass di base.