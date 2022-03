A Racconigi si inaugura la rinnovata ala mercatale, un pezzo di storia del paese

A Racconigi, domenica 10 aprile alle 15.30, si terrà l’inaugurazione dell’ala mercatale, i cui lavori di ristrutturazione sono terminati. Per celebrare l’evento in modo adeguato è stato invitato il conosciutissimo Michelangelo Banchio unitamente al suo gruppo musicale “Le Sensazioni”, ulteriormente arricchiti dalla presenza di tre componenti della band I Nomadi, vale a dire Massimo Vecchi, Daniele Campani e Yuri Cilloni.

Afferma Banchio: “Personalmente ritengo che l’ala comunale sia un pezzo di storia di Racconigi, oltre che un pezzo della mia vita personale, avendo abitato sempre poco distante. Ho trascorso dei bellissimi momenti dell’infanzia e dell’adolescenza in questo luogo per cui sono orgoglioso di dare ilmio contributo attraverso questo pomeriggio musicale in amicizia, in accordo con il sindaco”.

Il sindaco Oderda ha aggiunto: “Mi emoziona pensare che oggi si restituisce alla Città un pezzo di storia e di socialità. L’augurio è che possa tornare ad essere cuore pulsante di sviluppo culturale, e proprio in quest’ottica, sono particolarmente lieto che a tenere a battesimo questa rinascita sia l’amico Michele, accompagnato da illustri musicisti suoi amici ma anche amici della nostra Racconigi”.