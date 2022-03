ACDA traccia un bilancio del servizio clienti 2021: 10.000 utenti allo sportello e oltre 37.000 telefonate

Nel 2021 Acda – nel rapporto con i propri utenti – ha mantenuto ottimi livelli di servizio, pur in un periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica. Rispetto all’anno precedente, sono diminuite le presenze allo sportello utenti (9.735 persone), ma aumentate le telefonate (37.304), con gli indicatori di servizio che sfiorano il 100% degli standard di riferimento. Diminuisce il numero delle rettifiche delle bollette.



9.610 utenti hanno chiamato il Pronto Intervento ed in 202 casi il personale tecnico di Acda è intervenuto entro 2 ore dalla chiamata, con totale rispetto del limite massimo di 3 ore indicato da ARERA – Autorità nazionale di regolazione che impone ai gestori di osservare nel rapporto con i propri utenti indicatori relativi a: tempi di invio dei preventivi, esecuzione di allacciamenti e di lavori, attivazione e disattivazione della fornitura, gestione degli appuntamenti, fatturazione, verifiche dei misuratori e del livello di pressione, risposte a richieste scritte e gestione del contatto con l’utenza.



La fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati (2.641) è stata rispettata nella totalità dei casi, così come il tempo per l’attivazione della fornitura e quello previsto per l’esecuzione di allacci idrici complessi.



I valori di riferimento risultano rispettati anche per quanto riguarda il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici con sopralluogo e per i tempi di esecuzione di allacciamenti idrici complessi.



Nel 2021 Acda ha eseguito 3.720 volture ed ha emesso 235.117 bollette, a fronte di un territorio gestito di 108 Comuni, con 251.469 abitanti e 101.491 utenze (sia domestiche che non domestiche).



Il resoconto completo degli standard generali e specifici - riferiti all’anno precedente - è pubblicato in bolletta e sul sito di ACDA al seguente link: https://www.acda.it/livello-di-qualita-servizio-idrico-integrato/



I dati relativi agli anni passati per tutti i gestori a livello nazionale sono visualizzabili sul sito dell’Autorità: ARERA - Qualità contrattuale del servizio idrico integrato