La programmazione SoMs di Fossano torna alla normalità con una partecipata serata a teatro

La SOcietà di Mutuo Soccorso di Fossano, che ha festeggiato i 170 anni di attività nel 2021, sta ripartendo quest'anno con una programmazione ordinaria e soprattutto con la voglia di lasciarsi alle spalle i tanti mesi di restrizioni dovute alla pandemia.

Missione fondante del collettivo, che al momento conta poco meno di mille soci, è il benessere psicofisico dei propri membri attraverso attività e azioni di screening, di promozione della socialità e di sostegno specifico.

Nell'alveo della solidarietà reciproca sono nate e si sono rafforzate negli anni le misure di sussidio per la nascita dei figli dei soci, le borse di studio, e diverse altre attività.

Il lento ma inevitabile ritorno alla normalità ha così portato, in attesa del rinnovo di un parte del direttivo previsto per aprile, venerdì 25 marzo ad una serata che è stato un successone: "su il sipario", carrellata di monologhi e dialoghi teatrali tenuta da sei attrici amatoriali appartenenti all'Associazione Corte dei Folli.

"Una serata eccezionale - fanno sapere dalla SOMS. Testi satirici, ironici e seri con scenette e brani musicali dal vivo.

Con due inediti scritti direttamente da due delle protagoniste, con i quali, insieme a "cortocircuito" di Aldo Nicolaj a ad altre scenette molto coinvolgenti, Basilia Costantino, Lorenza Fornero, Lucia Gentile, Pieranna Mana, Rossella Ravera ed Elisabetta Repice hanno riempito il salone in via Roma con un sold out che ha lasciato gioco forza a bocca asciutta diversi potenziali spettatori.

Il che fa presagire repliche future.