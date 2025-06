Oltre i confini: Il fumetto che celebra la cooperazione e l’azione

Per l'occasione del Mese dell'Europa, il Consiglio dei giovani del Programma France-Italia ALCOTRA ha svelato un fumetto trilingue (francese, italiano, inglese), intitolato Oltre i confini: Clima, Cooperazione e Azione.

Questa pubblicazione mette in luce undici progetti finanziati da ALCOTRA, selezionati per il loro impatto positivo sulla gioventù e l’ambiente. Dal 9 maggio, data della Giornata dell’Europa, un episodio è stato diffuso ogni giorno sui social network del programma.

Tra i progetti Alcotra coinvolti, anche ESCAPE, di cui Uncem è partner.

Per chiudere in bellezza, il Programma mette a disposizione la versione completa del fumetto, scaricabile liberamente. Un modo per rendere omaggio all’impegno dei beneficiari nella cooperazione transfrontaliera franco-italiana.