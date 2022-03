Certificazioni informatiche al “Denina Pellico Rivoira” di Saluzzo

Sono ripartiti bene gli esami di certificazioni informatiche ICDL al Denina Pellico Rivoira. ICDL è l'acronimo di International Certification of Digital Literacy, ex ECDL, European Computer Driving Licence. Da ottobre a marzo, in sei sessioni, sono stati erogati un centinaio di esami. È un buon risultato. Nell’ultima sessione d’esame di marzo l'Istituto ha avuto la visita ispettiva per la verifica del buon funzionamento della sessione d’esame.

L’ispettore ha verificato che la sessione si stava svolgendo secondo le regole dettate dall’ente certificatore AICA e ha dato alcuni consigli migliorativi che saranno messi in atto a partire dal mese di aprile.

Gli studenti del quinto anno hanno terminato o stanno terminando gli ultimi esami prima dell’Esame di Stato, per poter inserire la certificazione informatica nel Certificato delle Competenze. Complimenti a tutti per gli ottimi risultati conseguiti.

Inoltre un buon numero di nuove leve, studenti del secondo e terzo anno, hanno acquistato la skill card ed hanno iniziato il percorso di certificazione.

Non solo candidati interni, però: hanno sostenuto le prove anche diversi candidati esterni, portando al termine la certificazione in appena tre sessioni d’esame. Nel mese di aprile sarà organizzata la sessione di ICDL CAD 2D, per poter conseguire, con un unico esame, la certificazione sull’utilizzo del CAD 2D e si prevede la partecipazione di diversi studenti del corso geometri.

Continuano inoltre le sessioni mensili per la certificazione ICDL.

Si invitano i potenziali candidati interessati a visionare il sito dell’istituto www.denina.it nella sezione ICDL o scrivere all’indirizzo ecdl@denina.it per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.