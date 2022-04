"Sabato è straordinario", raggiunto l’accordo dei manutentori Engie dopo 40 ore di sciopero

Dopo aver proclamato nei giorni scorsi lo stato d'agitazione i lavoratori dell'Engie Service, società che si occupa della manutenzione all’interno dello stabilimento Alstom di Savigliano, hanno raggiunto l'accordo dopo due mesi di blocco dello straordinario e 40 ore di sciopero.

Il documento che sancisce la fine delle iniziative sindacali è stato siglato poco fa tra i responsabili commessa e delle risorse umane a seguito dell'incontro avvenuto intorno alle ore 12 con le Rsu e al segretario Uilm Paolo Giordanengo.

L’oggetto della contestazione era stata la scelta della società, che opera per conto di 47 siti del colosso francese in tutta Europa, del cambio di orario per circa 20 lavoratori, con il sabato a scorrimento e pagato come un giorno normale.

Una scelta che fu definita dai lavoratori in una nota redatta dalla Uilm “immotivata, fuori da ogni logica lavorativa se non economica” che “non tiene conto delle mansioni, né delle norme di sicurezza applicate in Alstom.”

All’Alstom i lavoratori Engie avevano chiesto l'intervento per "la valutazione dei rischi ad Engie Servizi prima che si abbia un infortunio”.



Le iniziative sindacali dei lavoratori Engie erano cominciate a dicembre 2021 con l'indizione dello sciopero, poi ritirato, in quanto aleggiava la possibilità di un mancato rinnovo sull’appalto in scadenza a fine 2021.



Poi, confermato il rinnovo e il mantenimento dell’organico, a fine gennaio avevano incrociato le braccia per diversi giorni alcuni manutentori per esprimere il proprio dissenso sul pagamento del sabato come ordinario e non straordinario.

"Dopo una lunga e approfondita discussione - commentano Rsu e segreteria Uilm al termine dell'incontro - si è addivenuti ad un verbale di incontro che ripristina l'originale orario di lavoro dal lunedì al venerdì ritirando l'orario con il sabato a scorrimento pagato normale."



"Il sabato - continua la nota - torna ad essere pagato straordinario e non più ordinario e viene superato anche lo scoglio della sicurezza. Cogliamo positivamente questo nuovo corso di relazioni sindacali sperando che venga mantenuto in futuro".