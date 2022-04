A Saluzzo un nuovo circolo di Nazione Futura

Nazione Futura, movimento di idee presieduto da Francesco Giubilei e nato nella primavera del 2017 con l’obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale e l’aggregazione di varie anime della società civile accomunate da valori e ideali comuni per migliorare l’Italia attraverso idee e proposte concrete, annuncia l’apertura del circolo di Saluzzo guidato da Paolo Radosta.

Nazione Futura è attiva in tutta Italia con oltre sessanta circoli territoriali ed è già presente in Piemonte, dove in questi anni ha organizzato eventi, iniziative culturali e sociali grazie all’impegno del vice-presidente nazionale il torinese Ferrante De Benedictis e del coordinatore di Torino Giuseppe Lo Cicero, ultima in ordine di tempo l’ideazione di un Master di formazione politica, dove i tantissimi iscritti, tutti i sabati, si confrontano su temi storici, politici e sui fatti di più stringente attualità.

Tra gli obiettivi del nuovo circolo quello di proporre eventi culturali, conferenze e presentazioni di libri, nonché intervenire nel dibattito politico locale e, come avviene in altri territori, favorire iniziative di solidarietà e più in generale di carattere sociale. Nazione Futura edita inoltre una rivista trimestrale cartacea e un quotidiano online per promuovere il pensiero conservatore in Italia e a livello internazionale, questo attraverso una fitta rete di collaborazioni con diversi ed importanti Think-tank internazionali.

“Abbiamo individuato e constato l’esigenza che a Saluzzo, e prossimamente in tutta la provincia di Cuneo, il movimento culturale Nazione Futura abbia voce in capitolo e possa esprimere il proprio punto di vista. - spiega il neo coordinatore Radosta - Un contenitore che unisca al di là degli ‘steccati’ di partito in un progetto conservatore italiano ed europeo, nel contempo che sappia analizzare e contemporaneamente proporre soluzioni sulle problematiche territoriali proiettandole in un contesto nazionale. In un panorama complesso come quello attuale, lo smarrimento e la perdita di punti di riferimento valoriali, sta creando un divario sensibile e largo tra la rappresentanza politica ed il tessuto sociale.

L’obiettivo è tornare a parlare di politica con serietà e avendo come punto di riferimento l’interesse dei cittadini e non delle consorterie politiche. Il mio ringraziamento va primariamente a Francesco Giubilei e Ferrante De Benedictis per la fiducia nell’assegnarmi questo ruolo, che spero di saper onorare”.

L’evento d’inaugurazione del circolo è fissato per venerdì 8 Aprile alle ore 19.30 presso Piazza Risorgimento, in Saluzzo. Nell’occasione verrà contestualmente presentato il libro dell’Ing. De Benedictis “L’uomo custode della Natura” (Giubilei-Regnani Editore).

Si potrà seguire l’attività del circolo attraverso la pagina Facebook “Nazione Futura Saluzzo e, per aderire o avere maggiori informazioni, è possibile scrivere a: nazionefuturasaluzzo@gmail.com o visitare il sitowww.nazionefutura.it