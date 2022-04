A Fossano arrivano i grandi del trombone

Saranno 5 giorni di grande fermento quelli tra l’11 e il 15 aprile prossimi quando Fossano ospiterà l’Alessi Seminar, appuntamento biennale con la Masterclass per trombonisti tenuta dal Maestro Joseph Alessi, primo trombone della New York Philharmonic.

Joseph Alessi è il primo trombone dell’Orchestra Filarmonica di New York dal 1985. Ogni due anni, però, al ristrettissimo gruppo di professionisti che vogliono migliorare la propria tecnica grazie a lui, dà appuntamento dall’altra parte dell’oceano Atlantico, in Italia proprio nella città degli Acaja.

Si è dovuto pazientare la fine dell’emergenza sanitaria per questa nuova edizione, inizialmente prevista lo scorso anno, ma ospiti e programmi dimostrano che è valsa la pena attendere.

Oltre agli aspetti didattici rivolti ai selezionatissimi iscritti provenienti da tutto il mondo, anche il pubblico potrà godere di 4 concerti di altissimo livello.

Martedì 12 e giovedì 14 aprile alle ore 21 presso la chiesa dei Battuti Bianchi concerto dei partecipanti all’Alessi Seminar con musicisti provenienti da Olanda, USA, Italia, Austria, Spagna, Canada, Cina, Svezia e Colombia. L’ingresso è libero su prenotazione al link https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/concerto-dei-partecipanti-allalessi-seminar (12 aprile) o https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/concerto-dei-partecipanti-allalessi-seminar-1 (14 aprile).

Uno dei momenti di massima espressione di questa settimana dedicata al mondo dei tromboni sarà quello di mercoledì 13 aprile alle ore 21 presso la chiesa dei Battuti Bianchi. Sul palco un eccezionale ensemble composto da Joseph Alessi, primo trombone della New York Philharmonic insieme a con Enzo Turriziani, Johannes Stroecker, Johannes Ettlinger, Kelton Koch e Paul Halwax che compongono la fila dei trombonisti e basso tuba dei Wiener Philharmoniker. Nel corso della serata saranno eseguiti composizioni originali e brani dal repertorio operistico con un omaggio a Verdi e a Wagner, autori tradizionalmente oggetto di disputa tra i musicofili, in questo caso uniti nell’esecuzione da parte di alcuni tra i massimi trombonisti al mondo. L’ingresso è libero su prenotazione all’indirizzo https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/concerto-dei-docenti-dellalessi-seminar

Concluderà la kermesse, venerdì 15 aprile alle ore 21 presso la chiesa dei Battuti Bianchi, uno straordinario concerto finale dell'edizione 2022 dell'Alessi Seminar che vedrà il coinvolgimento dei docenti, dei partecipanti e degli uditori che hanno preso parte a questa edizione dell’Alessi Seminar. Anche in questo caso saranno eseguiti svariati L'ingresso è libero su prenotazione all’indirizzo https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/concerto-finale-alessi-seminar.

Joseph Alessi Joseph Alessi è stato nominato Principal Trombone della New York Philharmonic nella primavera del 1985. Ha iniziato gli studi musicali nella nativa California con il padre, Joseph Alessi Sr. Ancora studente della San Rafael High School è stato solista con la San Francisco Symphony, prima di continuare la preparazione musicale al Curtis Institute of Music di Philadelphia. Precedentemente alla NY Philharmonic, Alessi è stato secondo trombone della Philadelphia Orchestra per quattro stagioni e Principal Trombone dell'Orchestra Sinfonica di Montreal per una stagione. Joseph Alessi è attivo sia come solista sia nella musica da camera. Nell'aprile 1990 ha debuttato da solista con la New York Philharmonic, eseguendo la Fantasia di Paul Creston per Trombone. Nel 1992 ha eseguito la Prima del Concerto per Trombone di Christopher Rouse, vincitore del Premio Pulitzer, che l'Orchestra ha commissionato per le celebrazioni del suo 150° Anniversario. La sua più recente apparizione da solista con la NY Philharmonic è stata l'esecuzione del Concerto per Trombone di James Pugh, nel marzo 2000. È stato solista ospite con la Lincoln Symphony, National Repertory Orchestra, Colorado Symphony Orchestra, Syracuse Symphony Orchestra, Alabama Symphony Orchestra, Santa Barbara Symphony, South Dakota Symphony, New Japan Philharmonic, l'Orchestra del Teatro Bellini di Catania, Mannheim National Theater Orchestra, National Symphony of Taiwan e la Hauge Philharmonic. Ha anche partecipato a numerosi Festival, come il Festival di Musica da Camera di Portogruaro, il Cabrillo Music Festival, il Swiss Brass Week e il Lieksa Brass Week in Finlandia. Ha partecipato nel 1997 all'International Trombone Festival a Feldkirch in Austria e all'International Meeting of Brass Instruments a Lille, in Francia. È membro fondatore del gruppo Summit Brass al Rafael Mendez Brass Institute di Tempe, in Arizona. Recentemente gli è stato attribuito il Premio 2002 dell'International Trombone Association per il suo contributo al mondo del Trombone. Attualmente è docente alla Juilliard School e alcuni suoi studenti occupano posti con le maggiori orchestre sinfoniche degli Stati Uniti. Come esperto della Edwards Instrument Co. ha tenuto lezioni e concerti in tutta Europa. La sua discografia include "Slide Area" con l'etichetta D'Note, "New York Legends" con la Cala e un nuovo lavoro con la Prima Tromba della NY Philharmonic, Philip Smith, per l'etichetta Summit Record intitolato "Fandango." La registrazione dal vivo del Concerto di Rouse con la NY Philharmonic può essere ascoltata su "An American Celebration, Vol. 2" pubblicato dall'etichetta della NY Philharmonic. È stato invitato dall'International Trombone Association a registrare un disco di brani nuovi che è stato distribuito ai 5500 membri dell'associazione. Recentemente la sua registrazione di "Starchild" di George Crumb, per la Bridge Record, ha ricevuto una nomination per i Grammy 1999-2000. Ha inoltre partecipato a registrazioni con i Canadian Brass per Sony Classical e Philips. Ha inaugurato il 1° dicembre 2015 il sito didattico www.AlessiMusicStudios.com. Il sito contiene video tutorial su vari aspetti del suonare il trombone, commenti e consigli per l'esecuzione di importanti passi d'orchestra, registrazioni di Mr. Alessi che esegue i passi d'orchestra e, infine, l'Orchestra "Machine", un'orchestra virtuale che permette all'utente di studiare i più importanti passi d'orchestra insieme a tutta l'orchestra sinfonica. Per ulteriori informazioni riguardo il M° Alessi si può visitare www.slidearea.com