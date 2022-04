Cuneo e il raduno dei Bersaglieri: installato il monumento celebrativo

Cuneo continua a prepararsi per l'arrivo dei bersaglieri, in programma da lunedì 16 a domenica 22 maggio per il 69° raduno nazionale: martedì è iniziata l'installazione del monumento, posizionato tra corso Kennedy e via Basse Sant'Anna (in zona ex eliporto), che celebra proprio la figura del bersagliere.

La struttura - progettata da Paolo Montagnino e realizzata dalla Italpietre di Barge - ha una base di 30 metri quadri e un'altezza totale di quattro e verrà inaugurata ufficialmente sabato 23 aprile, all'attenzione del sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè, Ottavio Renzi dell'associazione nazionale bersaglieri, Luciano Portolano (decano dei bersaglieri, segretario generale della Difesa) e Nicola Piasente della brigata alpina taurinense.

In città, per il raduno, arriveranno ben 70 fanfare da tutta Italia. Domenica 22 maggio si terrà la sfilata da via Roma a piazza Europa, momento clou dell'evento.