Presunzione di innocenza: incontro tra l'Ordine dei Giornalisti e il Procuratore Saluzzo

Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Stefano Tallia, il vicepresidente Ezio Ercole, la segretaria Maria Teresa Martinengo e il tesoriere Mario Bosonetto, sono stati ricevuti questa mattina dal Procuratore generale della Corte d’Appello del Piemonte e della Valle d’Aosta Francesco Saluzzo.

Motivo dell’incontro, che era stato richiesto dai giornalisti, un confronto sugli effetti del decreto legislativo sulla presunzione d’innocenza che sta limitando fortemente l’esercizio del diritto di cronaca, come denunciato anche da un documento approvato dalla recente assemblea annuale dell’Ordine dei Giornalisti. “Senza nulla togliere al diritto alla presunzione di innocenza che va garantito in ogni circostanza -ha detto il presidente Tallia- i segnali che giungono da più parti ci indicano come ai cronisti venga spesso negato l’accesso a informazioni fondamentali, un danno non solo per la professione, ma anche per l’opinione pubblica che vede così limitato il suo diritto a essere correttamente informata”.

Nell’ambito del rispetto della legge e con l’auspicio espresso ieri anche dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti che la norma possa essere presto corretta, è stata quindi rivolta al Procuratore la richiesta di interpretare la legge in maniera tale da agevolare al massimo il lavoro della stampa.

Un impegno che il Procuratore ha assicurato di avere già assunto nelle direttive inviate nella sua giurisdizione. Condividendo le preoccupazioni dell’Ordine dei Giornalisti, Saluzzo ha poi sottolineato come i margini che la legge offre alla magistratura siano molto stretti e che sarebbe quindi auspicabile un intervento legislativo che assicurasse una maggiore libertà nella diffusione delle notizie, pur nel rigoroso rispetto dei ruoli.

Il Procuratore ha inoltre accettato l’invito rivoltogli dall’Ordine dei Giornalisti a prendere parte a un incontro pubblico sul tema nel quale saranno coinvolti anche rappresentanti dell’avvocatura e che si svolgerà nelle prossime settimane.