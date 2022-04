Ad Alba il "Triangolare del sorriso": il 14 maggio partita di calcio a scopo benefico allo stadio "Manzo"

Una manifestazione importante che conferma come lo sport sia vivo ad Alba. Il Comune di Alba in collaborazione con il CSI, il Comune di Bra, la Regione Piemonte e la Diocesi di Alba, propone per il 14 maggio il “Triangolare del sorriso” allo stadio A. Manzo di San Cassiano. Un incontro di calcio tra la Nazionale del Vaticano, quella dei Parlamentari ed una selezione CSI di personaggi del territorio, inclusi alcuni calciatori.



Daniele Sobrero, assessore allo sport di Alba, dichiara: "Sarà una giornata in cui respireremo la sana aria dello sport ed impareremo ancora una volta qualcosa dai suoi valori. Tra i vari ospiti i due cantanti cuneesi Frio e Matteo Romano, la pallavolista Simona Rinieri, l’ex calciatore Massimo Mauro, e tanti nomi che verranno svelati in seguito.

Il progetto è a scopo benefico, a supporto del dipartimento materno infantile della Fondazione Ospedale Alba/Bra “Michele Pietro Ferrero”. Si può già donare al seguente IBAN: IT16T0306909606100000186497".