Racconigi, assemblea pubblica della cooperativa Nuova Neuro al Museo della Seta

La cooperativa sociale di comunità Nuova Neuro di Racconigi invita tutta la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica in programma mercoledì 4 alle ore 21, un momento di confronto aperto per condividere aggiornamenti, prospettive e nuove opportunità dedicate al territorio.



L’incontro si terrà all’interno degli spazi del Museo della Seta di Racconigi, luogo simbolo della storia e dell’identità cittadina.



L’assemblea sarà l’occasione per fare il punto sugli ultimi progetti elaborati e presentati nell’ambito del programma europeo Erasmus+, con un aggiornamento dettagliato sulle richieste di finanziamento e sulle opportunità che tali progettualità possono generare per la comunità locale, in particolare per i giovani.



Durante la serata verrà inoltre annunciata l’apertura di uno sportello settimanale dedicato ai ragazzi e alle ragazze della città, uno spazio di orientamento e accompagnamento alla scoperta delle opportunità europee e dei percorsi di mobilità, formazione e crescita personale. Lo sportello sarà curato dalla progettista Marta Guerra, che metterà a disposizione competenze ed esperienza per supportare i giovani interessati a conoscere e cogliere le possibilità offerte dai programmi europei.



L’assemblea sarà anche un momento di aggiornamento sulle ultime novità legate ai progetti della cooperativa e sulle attività in corso, con uno sguardo alle prospettive future e alle collaborazioni attivate sul territorio.



Infine, verranno presentate le modalità di candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previsto per l’11 maggio 2026, illustrando tempi, requisiti e procedure per favorire la più ampia partecipazione dei soci e di chi desidera contribuire attivamente alla governance della cooperativa.



La cooperativa invita cittadini, giovani, famiglie, associazioni e realtà del territorio a prendere parte all’incontro, convinta che il dialogo e la partecipazione siano strumenti fondamentali per costruire insieme nuove opportunità per la comunità di Raconigi.



La presenza di ciascuno sarà un contributo prezioso per continuare a far crescere un progetto condiviso e radicato nel territorio.

