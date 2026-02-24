Il comune di Rifreddo a Roma per gli Stati Generali dei Piccoli Comuni

Nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20 febbraio Elia Giordanino, sindaco di Rifreddo, accompagnato dal suo consigliere comunale Cristian Mustazzu, ha partecipato a Roma agli Stati Generali dei Piccoli Comuni, evento conclusivo del progetto P.I.C.C.O.L.I. promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da ANCI, all'interno del quale sono intervenuti al tavolo di lavoro "Le persone che vivono nei piccoli Comuni: esigenze e prospettive".

L'incontro si è sviluppato su due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica.

Un'occasione per dare voce ai territori, condividere esperienze e contribuire all'elaborazione di proposte concrete da portare alle amministrazioni centrali, unendo le istanze emerse per il rafforzamento istituzionale dei nostri Comuni.

“Il confronto avviato in queste giornate – commenta il sindaco Elia Giordanino – è essenziale per affrontare temi cruciali come la carenza di personale, la necessità di maggiore flessibilità normativa, la gestione dei bilanci e il ruolo strategico dei piccoli comuni nel panorama nazionale. I dati dimostrano la solidità e la responsabilità amministrativa delle realtà sotto i 5mila abitanti, ma servono strumenti adeguati e un sostegno strutturale per garantire continuità amministrativa e sviluppo. Porto a Roma l’esperienza di sindaco di una piccola comunità del Piemonte convinto che dal dialogo tra istituzioni e amministratori locali possano nascere proposte operative capaci di rafforzare le comunità e valorizzare il ruolo dei piccoli Comuni nel futuro del Paese”.