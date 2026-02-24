Corneliano d'Alba cambia volto: la nuova rotonda dei Mombelli e il restyling di piazza Trinità

​Corneliano d’Alba celebra un importante traguardo per la sua viabilità e il suo decoro urbano. Con una doppia inaugurazione ufficiale, il Comune ha presentato alla cittadinanza due interventi chiave: la nuova rotatoria in frazione Mombelli sulla SP10 e il restyling di piazza Trinità, nel cuore pulsante del centro storico.

​All'evento hanno partecipato le massime autorità locali e regionali, tra cui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca di Corneliano Alessandra Balbo e il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo. Presenti anche i progettisti, gli architetti Silvia Oberto e Massimo Reggio, insieme ai rappresentanti delle ditte locali Bielettra e Marzero, il cui contributo è stato determinante per la riuscita dei lavori.

​Sicurezza e identità: la rotatoria dei Mombelli

​Realizzata lungo la trafficata SP10, la nuova rotonda non è solo un’opera di ingegneria stradale, ma un vero e proprio biglietto da visita per il paese. L’obiettivo primario resta la sicurezza: l’infrastruttura mira a ridurre drasticamente i conflitti di traffico e a proteggere pedoni e ciclisti in un punto precedentemente critico.

​Tuttavia, l'Amministrazione ha voluto andare oltre la funzionalità, puntando sulla valorizzazione del territorio. Al centro della rotonda svetta una riproduzione del simbolo iconico di Corneliano, ​la Torre Decagona, a ribadire il legame con la storia locale. Grazie alle donazioni dei cittadini Mario Battaglino, Elio e Valeriano Camera, l'area è arricchita con strumenti identitari come un tino e un torchio.

​Piazza Trinità: il salotto della cultura

​Parallelamente, il taglio del nastro ha riguardato la riqualificazione di piazza Trinità. Questo spazio, di immenso valore storico, funge da fulcro per la vita sociale e culturale del borgo, ospitando il Centro culturale "Cascina del parroco" e la biblioteca "Oreste Scarzello". L'intervento restituisce ai cittadini un luogo più accogliente, ordinato e capace di esaltare le bellezze architettoniche del centro storico.

Un ringraziamento particolare ai commercianti e ai produttori vitivinicoli per aver offerto il rinfresco finale e all'impegno profuso dai dipendenti comunali.

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha espresso ammirazione per un territorio che sa lavorare in sinergia, al di là dei colori della politica, unicamente per il bene Comune.

La sindaca Alessandra Balbo ha espresso grande soddisfazione durante la cerimonia: "Questi interventi non solo migliorano la sicurezza, ma contribuiscono a valorizzare il nostro paesaggio urbano. La sinergia tra Comune, Provincia, Regione e aziende locali è stata la chiave per consegnare alla comunità un'opera che è già un fiore all'occhiello per Corneliano."