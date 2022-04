Addio a Michele Barale, maestro orologiaio con la storica bottega in via Armando Diaz a Cuneo

Cuneo perde un pezzo della sua storia. È morto a 83 anni Michele Barale, il maestro orologiaio della bottega in via Armando Diaz. Era malato da circa un anno e mezzo e, nel mese di novembre, si è aggravato.

Nato a Madonna delle Grazie, ha sempre vissuto nel capoluogo.

Era fiero di essere un artigiano. Aveva iniziato a lavorare a 11 anni, riparando biciclette e macchine da cucire in Contrada Mondovì. Poi conobbe il vecchio orologiaio Baudino che aveva una piccola bottega. Così, finiva di riparare le biciclette e andava a imparare il mestiere: prima le sveglie, poi i pendoli e infine gli orologi da polso.

All'inizio degli Anni '60 apre finalmente la sua bottega in via Armando Diaz, una via che allora era molto frequentata e importantissima per il commercio locale, tanto che era chiamata via Vecchia Ferrovia.

Spinto dai figli ad andare in pensione, resistette a casa solo un mese e tornò in bottega come coadiuvante della figlia Roberta, che oggi è la titolare dell'orologeria continuando con orgoglio il lavoro del padre.

“Non lavorava per i soldi ma perchè era davvero appassionato - lo ricorda il figlio Valter, di mestiere orafo -. Aveva un modo tutto suo di lavorare. Sul suo banchetto c'era un disordine incredibile, non si poteva toccargli niente. Ma lui sapeva esattamente dove trovare i pezzi. Ciao papà, grande artigiano Maestro Orologiaio, fai buon viaggio”.

Michele Barale lascia la moglie Maddalena, i figli Roberta, Valter e Simona, oltre ai nipoti e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati lunedì 11 aprile alle 10 nella chiesa di Madonna delle Grazie, dove domani, domenica 10 aprile, sarà recitato il rosario alle ore 19.