Supercar dalle Langhe al mare, presentata a Mondovì la seconda edizione della "Targa Sobrero"

Al volante dalle Langhe al mare. Torna l'appuntamento con la "Targa Sobrero", evento dedicato agli amanti delle super car, organizzato dal team italo svizzero Gio&Gio.

Il programma della manifestazione, in partenza la mattina del 16 giugno da Monforte d'Alba, farà tappa a Dogliani e Mondovì prima di raggiungere il mare e toccare i comuni di Santa Margherita Ligure, Portofino e Sanremo.

L'evento è nato ed è organizzato dai Fondatori del "Gio&Gio team" Giovanni Sobrero e Giovanna Bertola, con la preziosa collaborazione dello staff: Alberto Deninotti (Responsabile relazioni istituzionali), Enrico Allocco (direttore operativo) e Edoardo Alladio (direttore comunicazione).

55 Supercars le super cars tra Ferrari, Lamborghini, Porsche che saranno protagoniste dell'evento, presentato nella mattinata di sabato 9 aprile, in municipio a Mondovì alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale e provinciale, dell'associazione "La Funicolare" e del team dell'evento "Mondovì e Motori".

"Il passaggio in città degli equipaggi che saranno presenti alla 'Targa Sobrero' rappresenta un ulteriore tassello accanto alle altre iniziative dedicate ai motori che già ora si svolgono a Mondovì" - commenta l'assessore allo sport Luca Robaldo - " Sono particolarmente grato, quindi, agli organizzatori che hanno saputo fare sinergia e dedicare piazza Maggiore alla sosta delle supercar".

La manifestazione si svolgerà dal 16 al 19 giugno, per il passaggio monregalese “La Funicolare” offrirà piena collaborazione per la tappa della Targa Sobrero, importante raduno di auto sportive alla seconda edizione, in programma giovedì 16.

"Ringraziamo le amministrazioni comunali che ci hanno ospitato e la provincia di Cuneo." - spiegano dal team della Targa Sobrero - "Quest'anno l'evento, alla sua seconda edizione, saprà abbracciare il Piemonte è la Liguria in una 4 giorni dedicata allo sport e al turismo".