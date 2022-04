Il mezzo aereo Drago VF125 dei vigili del fuoco è intervenuto in alta valle Po nella giornata di oggi, sabato 16 aprile, per soccorrere alcuni escursionisti in difficoltà sul sentiero che Pian della Regina porta al lago Chiaretto, all'interno del comune di Crissolo.

Via terra è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo. Non si conoscono le generalità nè le condizioni delle persone soccorse.