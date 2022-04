Cosa fare e dove andare a Pasqua e Pasquetta in provincia di Cuneo?

Le iniziative in programma durante le festività pasquali in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione. Tutti gli eventi di Pasqua e Pasquetta li trovi su: www.cuneoholiday.com, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

In Langa e Roero numerose aziende vinicole aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in cantina per Pasqua”. Piccole cantine per dimensione, ma grandi per storia e tradizione, aprono le porte ad appassionati e curiosi. L’enoturista potrà contare su diverse tipologie di visita, che vanno dalla semplice degustazione, sempre accompagnata da prodotti gastronomici locali, al pranzo in cantina. Non manca la possibilità di acquistare i vini direttamente dal produttore a prezzi molto convenienti. Per una miglior accoglienza si consiglia la prenotazione con almeno un giorno di anticipo. Puoi scoprire le cantine aderenti su: www.langhe.net

A Monforte d’Alba lunedì 18 aprile torna la Merendina nella Saracca, appuntamento organizzato dalla Proloco, molto apprezzato da residenti e turisti. La partenza del pranzo itinerante è alle 12, in piazza Umberto I. Il percorso si dislocherà a tappe nel centro storico (la Saracca), accompagnato da pregiati vini locali. Il menu comprende antipasto, primo, grigliata mista con patatine, dolce e quattro vini. Possibilità di acquistare piatti singoli alle postazioni. Ad accompagnare la giornata saranno le musiche dei gruppi “Per un pugno di mollica band”, “Sciarada rock party”, Dj Mario Bianchi e Diego Dessì. Info: www.facebook.com/prolocomonforte

La Proloco di Serralunga d’Alba invita alla Pasquetta tra le vigne. Lunedì 18 aprile è in programma un pranzo all’aria aperta con camminata tra le campagne serralunghesi. Il cesto da picnic comprende antipasto, primo, secondo, dolce e acqua; costa 12 euro e sarà distribuito dalle 11 in piazza Maria Cappellano. Il pranzo sarà in un prato, dove saranno presenti giochi per bambini. La destinazione della camminata potrà variare in base al meteo. Prenotazione consigliata.

Tutte le info e gli aggiornamenti: www.facebook.com/prolocoserralunga

Il gruppo “Cinzano 91 Eventi” di Santa Vittoria d'Alba organizza la tradizionale grigliata di Pasquetta che si svolgerà lunedì 18 aprile, dalle 12.30, presso la palestra comunale di Cinzano. Il menu comprende l'arrostita di carne con bruschette, contorno, dolce, acqua e vino compresi, ad

un costo di 22 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini. Nel corso dell'evento, ci sarà una lotteria a premi a scopo benefico il cui ricavato verrà destinato alla Croce Rossa Italiana

per i profughi dell'Ucraina. Prenotazioni direttamente presso i referenti dell’associazione.

Info: www.facebook.com/Cinzano-91-Eventi-

Per Pasquetta, lunedì 18 aprile, la delegazione Fai Giovani Cuneo ha organizzato una visita nel birrificio Baladin di Piozzo con un vero percorso storico-sensoriale raccontato direttamente da Teo Musso. A fine percorso si potrà assaggiare l’hamburger di carne piemontese con un dolce, accompagnato da una delle birre della casa. Nel pomeriggio si proseguirà la scoperta del territorio intorno a Piozzo, con una breve passeggiata fra i noccioli fino alla piccola quanto preziosa Cappella del Santo Sepolcro (XI sec.). Prenotazione suggerita. La partecipazione sarà consentita solo ed esclusivamente alle persone munite di Green Pass Rafforzato, mascherina FFP2 obbligatoria e attenzione al mantenimento delle distanze di sicurezza interpersonali.

Info e modalità di prenotazione: www.facebook.com/delegazionefaicuneo

Appuntamento a Bra con la Fiera di Pasquetta in piazza Giolitti. Lunedì 18 aprile gli “Artigiani del gusto” saranno protagonisti con la 146ª edizione della Fiera zootecnica con l’esposizione di capi bovini. Campagna Amica Coldiretti e Mercato della Terra di Slow Food proporranno frutta e verdura “a km 0”, salumi, formaggi, miele. Ci saranno i banchi dei vivaisti e commercianti di attrezzi e piccoli animali e non mancheranno l’esposizione di trattori d’epoca e il banco di beneficenza. Tra le prelibatezze di Pasquetta annunciati fritto misto di pesce della cooperativa “Pescatori della Liguria”, arancini e specialità siciliane, panini gourmet e antipasti piemontesi, focaccia e la tipica grigliata mista con salsiccia di Bra. Per le famiglie con bambini ci saranno laboratori e una Fattoria didattica. L’ala in ferro di piazza Giolitti ospiterà anche esibizioni folk e alle ore 16 il concerto dei Trelilu con lo spettacolo “Lilumania”.

Programma completo della manifestazione su www.turismoinbra.it

Il lunedì di Pasquetta, 18 aprile, appuntamento a Saluzzo con il "MercAntico". In piazza Garibaldi per tutti il giorno bancarelle sulle quali sarà possibile trovare piccolo antiquariato, hobbistica, usato e artigianato. Saranno presenti oltre cento espositori. Oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Aperti i musei cittadini. Info: https://fondazionebertoni.it

A Pasqua e Pasquetta saranno aperte l'area camper di Crissolo, il rifugio Pian della Regina e il punto vendita dell'azienda agricola Essenza Monviso, per una prima salita in quota approfittando del sole primaverile. Il rifugio propone menù a base di polenta, per scaldare l’atmosfera e il corpo. A Pasquetta, nel pomeriggio, nell'area dehors del rifugio, è in programma il concerto del gruppo occitano "La Valada", con possibilità di ballare. Davanti al negozio di prodotti naturali, dalle 14, degustazione gratuita di tisane biologiche. Info: www.facebook.com/Rifugio-Pian-della-Regina-La-Baita-della-Polenta

A Pian Munè è in programma un lungo fine settimana, fino al 18 aprile, dedicato a grandi e piccini, tra sport, relax, giochi e buon cibo. Lunedì 18 aprile torna dopo due anni la Pasquetta in musica con dj set nei due rifugi di Pian Munè. Menu grigliata di carne, vegetariano e bimbi. Scelta tra i due rifugi: Pian Munè raggiungibile in auto, Baita Pian Croesio raggiungibile a piedi in circa 60/90 minuti oppure con la seggiovia. Info: www.pianmune.it

Oggi, domenica 17 aprile, a Fossano la festa di Pasqua sarà animata dal tradizionale Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo. La manifestazione si svolgerà in via Roma, via Cavour, piazza Duomo e Piazza Manfredi dalle ore 7 del mattino sino alle ore 18.30/19 circa.

Come tradizione il Mercatino presenterà in esposizione ed in vendita oggetti d’antiquariato,

oggetti usati, articoli di modernariato e di collezionismo. Sulle bancarelle sarà possibile trovare mobili antichi, fumetti, libri, stampe, dischi, quadri e cornici, piccoli elettrodomestici d’epoca, prodotti tessili, piatti, bicchieri, monete, francobolli, giocattoli in voga nei decenni scorsi e molto altro ancora. La partecipazione del pubblico è libera nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore. Essendo iniziativa all’aperto non c’è obbligo di Green Pass. Info: www.visitfossano.it

A Mondovì l’associazione "La Funicolare" ripropone per lunedì 18 aprile l'appuntamento di “Pasquetta in Piazza Maggiore”, per l'occasione "arredata" con tavoloni e sedie. A partire dalle ore 12 la possibilità di pranzare con il menu a 18 euro che comprende salamino, formaggio, frittata, salsiccia e carne alla piastra, patatine fritte, gelato, acqua e vino. Dalle ore 14 alle 17 l'accompagnamento musicale sarà a cura dei Radio Juice, con i successi italiani e internazionali rivisitati in chiave acustica e arricchiti da beatbox ed effetti speciali. Durante la giornata saranno aperti i beni culturali cittadini: Chiesa della Missione, Museo della Stampa, Museo della Ceramica e Torre del Belvedere. Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi

Con “Pasquetta in mongolfiera” a San Giacomo di Roburent lunedì 18 aprile arriverà in paese una mongolfiera per voli controllati. Appuntamento dal mattino al pomeriggio, primo decollo alle 10 dal campo scuola Giardina. Alle ore 9.30 sarà possibile scoprire come si gonfia una mongolfiera. Il Comune, inoltre, metterà a disposizione il set scenografico in mongolfiera, gratuito e aperto a tutti. Chi resta a terra potrà visitare il mercatino dedicato all’artigianato.

Info: www.facebook.com/roburent

A Pamparato lunedì 18 aprile è in programma la polenta di Pasquetta: un grande pranzo a cielo aperto a base della tipica polenta del territorio. Il pranzo verrà servito alle 12.30, accompagnamento musicale di Marcel & Folk Rouge Band. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/Pro-Loco-Pamparato

Musica e spettacoli

A Bra lunedì 18 aprile l’ala in ferro di piazza Giolitti ospiterà anche esibizioni folk e alle ore 16 il concerto dei Trelilu con lo spettacolo “Lilumania”. Info: www.turismoinbra.it

Nella domenica di Pasqua si chiuderà l’edizione 2022 di Bacco&Orfeo, rassegna ideata e organizzata da Alba Music Festival che propone una suggestiva comunione tra la musica e il vino. Questa domenica, 17 aprile, alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe ad Alba e alle ore 16.30 nella chiesa di Santa Chiara a Bra è attesa l’esibizione del duo pianistico a quattro mani composto da Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio. Una coppia interessante che proporrà due programmi distinti. Al mattino suoneranno brani di Beethoven e Debussy, mentre nel pomeriggio interpreteranno musiche di Bach, Rossini, Brahms e Chaminade. Dopo concerto si degusteranno i vini delle Cantine Soloperto di Manduria. Info su www.albamusicfestival.com

Il piazzale della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco a Busca ospita un tendone da circo con gli artisti del Madera, che proporranno una serie di spettacoli con ingresso ad offerta libera. Oggi, domenica 17 aprile, alle 17 e alle 21, sarà il turno di “Psicomic!”, un varietà circense ad alto tasso di serotonina. Lunedì 18 aprile alle 17 e alle 21 andrà in scena “Hesperus – a dead live show”. Prenotazioni: www.eventbrite.com, info: www.facebook.com/circomadera

Castelli aperti, arte, cultura e outdoor

A Pasqua e Pasquetta riparte Castelli Aperti, la tradizionale rassegna che prevede l’apertura dalla primavera all’autunno di una ottantina tra dimore storiche, musei, palazzi, giardini e torri. Saranno numerose le proposte per scoprire l’immenso patrimonio artistico, storico e culturale piemontese. Nella Granda questo fine settimana si potranno visitare il castello di Barolo, il Castello degli Acaja a Fossano, la residenza reale di Govone (solo a Pasquetta), i Castelli di Serralunga, di Magliano Alfieri, della Manta e la reggia sabauda di Racconigi (a Pasqua).

A Saluzzo si possono visitare Casa Cavassa, la Torre civica e la Pinacoteca Matteo Olivero. Alla Castiglia sono aperti il Museo della Civiltà cavalleresca e il Museo della Memoria carceraria, arricchito dalla mostra fotografica «Dall’Ucraina: in fuga». A Pasquetta si può visitare Villa Radicati Belvedere e, a Savigliano, aprono il Museo civico Olmo e la Gipsoteca Calandra. A Bra, oltre che ai musei cittadini, si potrà accedere all’Agenzia di Pollenzo con le sue architetture neogotiche albertine. A Cherasco a Palazzo Salmatoris è allestita la mostra di pittura di Guido di Montezemolo, ad Alba si può visitare il Museo diocesano e a Dronero, il Museo Luigi Mallè.

Tutte le info, gli orari e modalità di accesso su www.castelliaperti.it

Oggi, domenica 17 aprile, il castello della Manta proporrà un “viaggio nel tempo” tra le sue stanze: dall’ala del Quattrocento, con la splendida Sala Baronale e i suoi affreschi, fino alla cinquecentesca Sala delle Grottesche con la galleria, la grande cucina e le cantine. Dopo la visita si potrà trascorrere un po’ di tempo in giardino, dedicandosi alla scoperta dei giochi della tradizione. Lunedì 18 aprile renderanno ancora più divertente la Pasquetta un picnic in giardino (cestini su prenotazione), laboratori per bambini e simpatiche animazioni.

Tutte le info su: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta

Nella magnifica cornice del castello dei Conti Roero a Monticello d’Alba, si potrà trascorrere la giornata del lunedì di Pasquetta, 18 aprile, alla scoperta dei segreti del parco e del maniero. Nell’occasione verranno proposte visite guidate all’interno del Castello e il Parco Roero Family Tour, pensato per coinvolgere anche le famiglie con bambini. Per tutto il giorno, dal mattino dalle ore 10.00 alle 12.30 e poi a partire dalle 14.30, ci sarà la possibilità di effettuare il percorso di visita tradizionale al maniero, dalla durata di circa un’ora, accompagnati dalla guida del castello. Inoltre, ci sarà la possibilità di effettuare una visita guidata anche nel Parco, realizzato dall’ingegno di Xavier Kurten, già architetto paesaggista del castello di Racconigi.

Info: www.facebook.com/CastelloRoero e www.turismoinlanga.it

A Monteu Roero appuntamento con "Pasqua con noi": apertura straordinaria nei giorni di Pasqua e Pasquetta del Castello, visite guidate e possibilità di visita all'esposizione "Monteu Roero - Rocciamelone, sulle tracce del trittico di Bonifacio Roero" ed alla mostra "Michela Pachner Pron ed il suo Roero". Info e prenotazioni: pagina Facebook Bel Monteu

A Serra di Pamparato il “Museo etnografico degli usi e costumi della gente di montagna” ospita utensili e attrezzi tipici del lavoro e della vita quotidiana di un tempo all’interno di ambienti perfettamente ricostruiti, tra cui un’aula elementare di inizio ‘900. Tramite una semplice applicazione, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet, sarà possibile accedere al portale e usufruire della guida in autonomia direttamente in loco. Il caratteristico Museo potrà essere visitato nel periodo pasquale nei giorni 17, 18, 23, 24 aprile, dalle ore 10 alle 12.

Info: www.facebook.com/prolocoserra.pamparato

Il Centro Uomini e Lupi di Entracque sarà aperto lunedì 18 aprile, chiuso a Pasqua. Si può iniziare con il centro visita nel paese e si prosegue in località Casermette per osservare da una torretta i lupi all'interno dell'area faunistica. Questo è l'unico Centro delle Alpi italiane interamente dedicato al lupo e al suo rapporto millenario con l'uomo. Apertura anche lunedì 25 aprile. Per vivere emozioni speciali e saperne di più si può prenotare la visita “Attenti al Lupo!” con le guide naturalistiche della cooperativa Montagne del Mare.

Info: www.facebook.com/centrouominielupi

A Bra il Museo di storia naturale Craveri, il Museo civico di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa e il Museo del Giocattolo saranno aperti nelle giornate di oggi, domenica 17, e lunedì 18 aprile dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, su prenotazione. L’ingresso è gratuito per tutti i residenti a Bra, mentre i turisti potranno usufruire del biglietto unico per tutti i musei civici al costo di 10 euro. Per accedere non è più necessario il possesso del green pass. Per l’occasione, inoltre, il Museo del Giocattolo ha predisposto uno speciale laboratorio dedicato ai bambini dai 3 ai 11 anni. Nella mattina della domenica di Pasqua (in due turni, rispettivamente alle 10 e alle 11) i giovani partecipanti saranno invitati a una divertente caccia alle uova che il Coniglio pasquale ha nascosto tra i giocattoli. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni sul sito www.museidibra.it/museogiocattolo

Lunedì 18 aprile appuntamento alle 15.30 a Saluzzo presso l’Antico Palazzo Comunale con visita all’interno della Pinacoteca dedicata a Matteo Olivero e salita sulla Torre Civica. Ai visitatori potranno acquistare prima della partenza della visita un lunch box con prodotti eno-gastronomici delle Terre del Monviso preparato dal Tastè Bistrot e consumato in totale tranquillità presso il porticato dell’Antico Palazzo Comunale, in giro per le vie del centro storico o presso i giardini della città. Info: https://visitsaluzzo.it/eventi/in-tour-tra-i-musei-pinacoteca-matteo-olivero-e-torre-civica

La “Primavera di Bellezza” di Beppefenoglio2022 prosegue con i suoi tradizionali appuntamenti

di “Tra le righe di Fenoglio”. Si tratta di camminate “guidate” alla scoperta dei luoghi che

hanno caratterizzato l’esistenza dello scrittore e influenzato la sua vena artistica. Oggi, domenica 17 aprile, a partire dalle ore 10.30 è in programma questa visita, suddivisa in 11 tappe, tutte raccolte nel centro storico di Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo

ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti

e vissuti dallo scrittore. La partecipazione alla camminata è libera e gratuita. Info e modalità di prenotazione: www.beppefenoglio2022.it dove puoi scoprire altri appuntamenti per il centenario della nascita dello scrittore albese.

Con l’arrivo della primavera ritornano gli appuntamenti culturali con l’associazione Sentieri dei frescanti. Oggi, domenica 17 aprile, sarà visitabile anche il santuario della Madonna dei boschi a Vezza d’Alba, sempre nello stesso orario. Inoltre, nel castello di Magliano Alfieri oggi saranno aperti i Musei dei soffitti in gesso e “Il teatro del paesaggio”.

Info: www.facebook.com/sentierideifrescanti

A Cuneo da questo mese sarà nuovamente possibile visitare la Torre Civica che, dall’alto dei suoi 52 metri di altezza, permette di godere di un meraviglioso panorama. Accompagnati da una guida turistica, si può raggiungere il magnifico balcone circondato dalle colonne bianche dal quale si può godere di un panorama mozzafiato che dai tetti e dalle piazze della città si apre sui dolci rilievi delle Langhe per rincorrere le montagne fino alla vetta del Monte Rosa. Sono in programma aperture straordinarie in occasione della Pasquetta. È consigliata la prenotazione della visita sul sito www.insitetours.eu

A Borgo San Dalmazzo l’allestimento Memo4345 (nell’ex chiesa di Sant’Anna) sulla memoria della Shoah sarà aperto anche nei giorni di Pasqua e a Pasquetta e anche lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione. Visite guidate alle 10.30, 14.30 e 16.30. Consigliata la prenotazione.

Info: www.facebook.com/MEMO4345

Per oggi, domenica 17 aprile, l’associazione Amici di Bene propone la visita alle mostre allestite nei più bei luoghi a Bene Vagienna. A Casa Ravera sono allestite “Ottonovecento”, mostra dedicata alla pittura piemontese e “Una collezione per tutti”, che raccoglie le ceramiche pubblicitarie dei caroselli della tv. Nella torre campanaria della parrocchiale sono esposte opere di Claudio Diatto dal titolo “Nel bosco”; a Palazzo Lucerna di Rorà “Fili e trame” della pittrice Martina Gagliardi, “Umani” del ceramista Giancarlo Giordano e “La pittura si trasforma e prende vita” dello scultore Pier Franco Cerutti. Ingresso libero e gratuito. Info: www.amicidibene.it