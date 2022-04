Bra, la Confraternita della Salsiccia e il Mercato della Terra grandi protagonisti a Pasquetta

Bra (quasi) caput mundi. Sarà una primavera all’insegna della voglia di rinascita, sarà la ricca offerta enogastronomica, sarà la qualità “slow” della vita, sarà la molteplice offerta artistica e culturale, sarà quel che sarà, ma la capitale del Roero è sempre di più una meta ricercata.

E poi c’è la festa di Pasquetta, che sotto la Zizzola ha il sapore della salsiccia. Per tutto il lunedì dell’Angelo, piazza Giolitti è stata il regno incontrastato della tipica eccellenza braidese, che ha sposato i gusti di mille specialità al vertice della gastronomia locale (e non). Solo a nominarla si avverte un certo languorino. Per renderla degna di questo nome è scesa in campo la Confraternita della Salsiccia con i colori dei tipici paludamenti: l’azzurro Savoia della mantella e il giallo della mozzetta tanto caro a Torino, per un omaggio all’Italia e al Piemonte.