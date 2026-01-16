Garessio, terzo incontro per lo Smart Village: si definisce il progetto

L’Amministrazione comunale di Garessio incontra nuovamente cittadini, associazioni e imprese profit per la definizione della proposta progettuale finale da candidare al Bando SMART VILLAGE promosso dal G.A.L. Mongioie.

Giovedì 22 gennaio, alle ore 18, presso la Sala Consiliare, si terrà il terzo incontro del percorso partecipativo avviato nei mesi scorsi, finalizzato alla costruzione di una strategia condivisa, capace di rispondere alle esigenze della comunità e di generare un impatto positivo e duraturo sul territorio.

Nel corso dell’incontro verrà presentata la strategia elaborata sulla base degli spunti emersi nei precedenti focus di lavoro. Saranno illustrate le singole azioni progettuali individuate, le possibili modalità di attuazione e la relativa quota di finanziamento prevista per ciascun intervento.

L’obiettivo dell’appuntamento è quello di affinare e puntualizzare gli interventi proposti, nonché di definire la rete dei partner coinvolti e i rispettivi ruoli operativi.

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, ritenendo fondamentale il contributo di tutti per giungere alla stesura di una proposta progettuale sostenibile, condivisa e ad alto impatto per lo sviluppo del territorio.