A Serralunga d'Alba il 25 aprile con la "Passeggiata Resistente" nel Bosco dei Pensieri

Come da tradizione, il Laboratorio di Resistenza permanente della Fondazione di E. di Mirafiore culmina con la PASSEGGIATA RESISTENTE del 25 aprile, che quest’anno si svolgerà eccezionalmente al pomeriggio, con partenza alle ore 15 dal Garden del Lago.

Le modalità di svolgimento resteranno, però, invariate; i partecipanti saranno suddivisi in tre gruppi guidati da Oscar Farinetti, Antonio Armano (giornalista e scrittore) e Paola Farinetti che, in sei tappe nel Bosco dei Pensieri, daranno voce a testi significativi per questa giornata con particolare riferimento a Beppe Fenoglio e al Comandante Paolo Farinetti nel centenario della loro nascita.

Al termine della passeggiata saranno ricordati i nomi dei partigiani caduti, appartenenti alla XXI^ Brigata Matteotti, e intonati i canti della Resistenza con Filippo Bessone (ex frontman del gruppo Trelilu) e la fisarmonica del Maestro Walter Porro.

In caso di maltempo la passeggiata si svolgerà nelle cantine storiche di Fontanafredda.

Ricordiamo che per partecipare alla passeggiata è indispensabile iscriversi tramite il nostro sito www.fondazionemirafiore.it

La passeggiata sarà preceduta da un PRANZO RESISTENTE in tavoli conviviali a cura dell’Osteria Disguido, a partire dalle ore 12:30 presso il Garden del Lago, al prezzo popolare e speciale di 25 euro, bevande escluse. Per prenotare il pranzo contattare l’Osteria al numero: 0173 626442.

Si ricorda che per partecipare all’evento, oltre alla prenotazione, sarà necessario essere muniti di Green Pass rafforzato e della mascherina FFP2 (come da regolamento).