“Boves. Incantevole per natura”, on line lo spot integrale sulle attività outdoor praticabili ai piedi della Bisalta

È stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale della Città di Boves il nuovo spot promozionale da 3 minuti delle attività outdoor praticabili a Boves, ai piedi della Bisalta.



Il filmato, intitolato “Boves. Incantevole per natura” è stato progettato e realizzato dallo studio Feliz di Cuneo con la collaborazione di Fabio Guglielmi, consulente del Comune per la comunicazione. Il video segue la versione breve da 30 secondi rilasciata il 3 aprile, anch’essa disponibile sul canale Youtube ufficiale della Città di Boves.

GUARDA IL VIDEO

Le riprese sono state effettuate in formato 4K tra l’estate e l’autunno 2021 con una telecamera a sensore Dual gain CMOS Super 35 e ottiche fotografiche estremamente “luminose”. Per le riprese ci si è avvalsi inoltre di immagini aeree registrate con drone e in movimento grazie a uno stabilizzatore gimbal a tre assi. Le immagini sono state registrate con una configurazione Cinema Gamut che ha permesso una post produzione dal look cinematografico e accattivante.



«Questi video – dichiara l’assessore comunale a Turismo, Cultura e Manifestazioni Raffaella Giordano - sono solo un tassello delle politiche di promozione turistica messe in campo dal Comune. Stiamo lavorando per cercare di rendere ancora più ricca l’offerta turistica della città, ma dall’altra parte abbiamo l’intenzione di potenziare la promozione del territorio, in modo da attirare nuove persone. I 2 spot, visibili sul canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, vogliono essere uno strumento in più per il territorio, a disposizione di tutte le strutture ricettive e di tutti gli operatori bovesani, in modo che possano avere dei prodotti di alta fattura per promuovere la città e, di conseguenza, le proprie attività. Adesso l’idea è di realizzare un altro video sulle diverse attrazioni e punti di interesse presenti in città, in modo da avere un ulteriore strumento promozionale a disposizione di tutti».