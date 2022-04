"C'era una volta il paese dei Lapacuse": un documentario racconta Piozzo, paese delle zucche [VIDEO]

C'era una volta il paese dei Lapacuse...

Inizia così, come tutte le fiabe che si rispettino, la storia della tradizione del paese di Piozzo.

Chi sono i "Lapacuse"? Non si tratta di strani esseri mitologici, semplicemente è il modo che, anche un po' scherzosamente, si usava in piemontese per indicare gli abitanti di Piozzo, definiti letteralmente "lappatori di zucche". Questo perché le zucche essiccate venivano utilizzate dai contadini come "borracce".

E' stato presentato ieri sera, venerdì 22 aprile, in apertura del ritorno di "Di fiore in zucca", il documentario di Maria Cristina Pasquali e Carlo Bava (di Verbania), collaboratori della trasmissione RAI3 GEO che, dopo aver raccontato negli anni le peculiarità di Piozzo, hanno deciso di renderlo protagonista di un documentario.

Il racconto, fatto di immagini, suoni e colori, frutto di un anno di lavoro, è stato presentato nella biblioteca di Piozzo, con l'accompagnamento musicale dell'arpista Vincenzo Zitello, che ne ha curato la colonna sonora.

Il lavoro, revisionato dal figlio degli autori (videomaker), che vive negli Usa, verrà tradotto anche in inglese.

perché proprio alcuni amici americani sono rimasti colpiti dalle immagini di Piozzo e hanno suggerito la traduzione per ampliare il pubblico di fruitori.

Il documentario, una produzione dell'associazione Gabarè, realizzato con il con il contributo della Pro loco di Piozzo, in circa 12 minuti ripercorre la storia, la tradizione delle zucche piozzesi, attraverso gli sguardi e il lavoro di molti piozzesi come Nando Musso, Fausto Ameglio, ma anche attraverso i prodotti del territorio come la birra Baladin.

IL PROGRAMMA

Domenica 24 aprile 2022

Chiesa dei Battuti Neri, piazza V luglio 1944, dalle 9.30 alle 18.00

Il presepe di zucche

Mostra fotografica di Chiara Ulivi

Piazza V luglio1944 dalle 9.30 alle 18.00

Grande scambio di semi interregionale

La Pro Loco di Piozzo mette a disposizione i semi delle 550 varietà di zucche coltivate per la Fiera della Zucca. Partecipano allo scambio i gruppi Seed Vicious di Firenze, Semiscambi di Cremona, Vado per semi di Vado Ligure, la Gouerze di Nus (Aosta), La Milpa Orto Collettivo Piasco.

Mercatino verde di piante, fiori, sementi, ortaggi, attrezzature per giardinaggio, prodotti alimentari provenienti dalle piante, piccolo artigianato

Spazio incontri, Piazza V luglio 1944 dalle ore 9.30 alle 18.00

Il Grande giuoco dell’Oca alle Erbe

Come prendere confidenza con le erbe spontanee commestibili, attraverso trenta metri di percorso giocoso, a cura di Carlo Bava

Spazio incontri, Piazza V luglio 1944 ore 11.00

Di seme in meglio

Conversazione con Enrico Costanza, giardiniere culinario e docente del corso ‘Cuisine gardening’ nel Master Culinary Arts dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Spazio incontri, Piazza V luglio 1944 ore 15.00

Ogni erba che guarda in su… ha una sua virtù!

Laboratorio di riconoscimento delle erbe spontanee alimentari, con Maria Cristina Pasquali

dalle 12.30 alle 14.30

Pranzo della domenica nei ristoranti e locali di Piozzo, con speciale menù primaverile

Si consiglia di prenotare.