Mondovì, sabato 30 aprile la commemorazione nei Giardini Salvo d’Acquisto a Piazza

La commemorazione annuale presso il memoriale al col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo e v.brig. Salvo d’Acquisto, fissata per sabato 30 aprile, alle ore 10, nel Giardino del fronte alle ex Scuole elementari di Piazza, si arricchirà di una interessante relazione a richiamo di due martiri della Resistenza, sacerdoti di Boves, dichiarati da Papa Francesco Beati.

Si inserirà nel momento di preghiera interreligioso, che accompagna la giornata. L’attuale Parroco bovesano, don Bruno Mondino, ricorderà le figure limpide e generose del suo predecessore, don Giuseppe Bernardi, all’epoca del martirio per mano nazista, e don Mario Ghibaudo, Vice curato d’allora, trucidati dagli sgherri del magg. Peiper, bestia nazista, che pose a ferro e fuoco Boves, il 19 settembre 1943, sebbene il Parroco avesse partecipato, con l’industriale Antonio Vassallo, alla liberazione di alcune SS catturate dai Partigiani.

Sono occorsi 79 anni, per i processi canonici, ma è stato riconosciuto chiaramente l’odium fidei che ha armato le mani dei tiranni teutonici. Seguiranno le preghiere Ortodossa, Islamica, Riformata.

Sono previste le presenze dei Gonfaloni di Boves, decorato di due medaglie d’oro, del Consiglio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Città di cuneo, della città di Mondovì e parecchi altri. Renderà gli onori un Picchetto in armi del Reggimento Genio guastatori e i Carabinieri in Grande uniforme. Relazionerà il prof. Stefano Casarino, sulla scuola in epoca fascista. Presenziano Associazioni Partigiane e d’Arma, Scuole e parenti dei Partigiani di Piazza.