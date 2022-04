Monchiero: ricordato il 77° anniversario della Liberazione presso il Monumento ai Caduti

Domenica 24 aprile 2022 l’Amministrazione Comunale di Monchiero ha ricordato il 77° anniversario della Liberazione dall’oppressione nazi fascista.



Alle 09.45 presso la Parrocchia Beata Vergine del Rosario è stata celebrata una Santa Messa in suffragio dei defunti di tutte le guerre passate ed attuali.



Insieme al Sindaco, Riccardo Ghigo, alla Giunta Comunale e buona parte del Consiglio Comunale era presente la Sig.ra Kozelyan Vasylina unica cittadina Ucraina di Monchiero che ha partecipato volentieri a tutta la manifestazione.



Presenti i rappresentanti della Pro loco Monchiero e del Gruppo Alpini di Monchiero.

Dopo la Santa Messa, la celebrazione si è spostata presso il Monumento ai Caduti in piazza del Comune dove è stata realizzata la cerimonia dell’alzabandiera a cura del Messo Comunale Dario Porasso con il giovane Lorenzo Milano. Successivamente Don Angelo Carosso coadiuvato dal Diacono Nicolò Scalabrino ha impartito la benedizione a tutti i defunti di ogni conflitto.



Il Sindaco nel suo discorso ha:

- ricordato le persone civili, i militari e ciascuna donna e uomo di ogni estrazione sociale che nel 1945 contribuirono a Liberare l’Italia dall’oppressione nazi fascista, ma allo stesso tempo si è soffermato sulla guerra ingiusta che sta subendo l’Ucraina per cui ha invitato tutti a non dimenticare mai quanto sia importante la DEMOCRAZIA e quindi avere comportamenti di Pace;

- ribadito che Monchiero ha già partecipato ad una raccolta alimentare fatta dalle Parrocchie di Narzole e Monchiero i cui tir sono partiti ed arrivati a Padre Albano dei Padri Somaschi che gestisce una casa di accoglienza sul confine tra Ucraina e Romania, auspicando che questa solidarietà continui in favore di questa povera gente essendo presente una nuova raccolta dell’Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo presso tre esercizi pubblici di Monchiero (Bovinlanga, Panetteria Botto e Farmacia S.Anna);

- ringraziato Don Angelo Carosso, il Diacono Nicolò Scalabrino, la Pro Loco ed il Gruppo Alpini di Monchiero nonché tutte le persone presenti;



La cerimonia si è conclusa con la consegna da parte del bambino Cristian Clerico di una rosa con i colori della Bandiera Ucraina alla Sig.ra Vasylina in segno di fratellanza e solidarietà.



Un gesto semplice ma doveroso per chi si trova in terribili sofferenze in questo momento.