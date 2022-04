Saluzzese, iniziative per il 25 Aprile: torna la Fiaccolata per la Libertà

Stasera domenica 24 aprile, dalle 19,30 ritorna dopo due anni di stop la Fiaccolata «Testimoni di Libertà» iniziativa dei comuni di Saluzzo, Manta e Verzuolo. Il ritrovo per la partenza è in piazza Cavour.

Alle 21,15 ci sarà il congiungimento con la "Fiaccolata per la pace e la libertà" di Verzuolo sul piazzale della scuola dell'infanzia da dove si proseguirà (alle 21,30) per piazza Martiri della Libertà. L'orazione ufficiale è affidata a Carlo Petrini, fondatore dell’associazione «Slow Food».

Domani lunedì 25 aprile, 77° anniversario della Liberazione, l’appuntamento per la celebrazione ufficiale in città è alle 10,30 in piazza XX Settembre per la deposizione della corona d'alloro al monumento ai Caduti nei Lager.

Subito dopo, ci sarà il trasferimento ai Giardini della Rosa Bianca per la deposizione della corona d’alloro al monumento alla Resistenza.

Interverranno il sindaco Mauro Calderoni e Giorgio Rossi, presidente dell'Anpi – sezione di Saluzzo e Valle Po. L’orazione ufficiale sarà a cura dell’onorevole Chiara Gribaudo.

Conclusa la commemorazione, dalle 12,30, «Pranzo in Libertà» alla Bocciofila Auxilium - Bar Gabri, via Circonvallazione 4bis.

Alla sera, dalle 21, al cinema teatro «Magda Olivero», proiezione del film «L’occhio di vetro» di Duccio Chiarini (2020). Il regista pisano Chiarini, alla morte della nonna Liliana, ripercorre il passato della sua famiglia con un viaggio fisico e insieme spirituale alla ricerca delle proprie radici. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Ratatoj Aps e Ucca/Arci (ingresso 5 euro. Maggiori informazioni: www.cinemateatromagdaolivero.it ).

Sia domenica 24 sia lunedì 25 aprile, il «Museo della Memoria Carceraria» nella Castiglia propone «Resistenza nel saluzzese», una visita guidata all’interno con racconti di episodi importanti e tragici della lotta partigiana e della dittatura fascista. Due le partenze, alle 15.30 e alle 17.30. (Costo: 8 euro - under 10 gratuito. Per informazioni e prenotazioni: musa@itur.it / 800 942 241). Il cartellone prosegue domenica 1 maggio alle 18 alla Scuola Apm.

In Sala Verdi c’è il concerto di «Quintetti per fortepiano e fiati» con repertori di Mozart e Beethoven (ingresso libero. prenotazione consigliata al 0175 47031).