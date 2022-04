Giornata langarola per Federico Chiesa, con pranzo alla "Ciau del Tornavento"

Non è raro, ormai, che personaggi famosi di ogni tipologia decidano di trascorrere il fine settimana in territori affascinanti come quello delle Langhe. Ma quando capita rimane un momento di festa e di riconoscimento.

Questa volta è toccato all'attaccante genovese Federico Chiesa, 'pizzicato' oggi (domenica 24 aprile) alla "Ciau del tornavento" di Treiso. Il calciatore juventino ha scattato una fotografia assieme allo staff del locale, che l'ha poi pubblicao sulla pagina Facebook ufficiale.

Un commento, chiaramente di un fan, spicca su tutti quelli raccolti a seguito della condivisione: "Sì, ma ditelo che arrivo!"