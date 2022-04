Alba, gremita di turisti, ha celebrato il 77° anniversario della Liberazione

Dopo la celebrazioni della S. Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre e in ricordo dei Giusti tra le Nazioni e tra gli albesi, è stata deposta la corona di alloro al monumento ai Martiri per la Libertà all’interno della Chiesa di San Domenico.

Piazza Risorgimento ha poi ospitato gli interventi delle figlie dei partigiani: Lorenza Balbo per Poli e la “II Divisione Langhe”, Paola Farinetti per Paolo e la “Fratelli Ambrogio” e Margherita Fenoglio per Beppe Fenoglio leggerà la “Lettera per Tarzan”. All’evento, oltre al sindaco, è intervenuto anche Enzo Demaria, presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – sezione di Alba e vicepresidente comitato provinciale A.n.p.i.