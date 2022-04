La Commissione Elettorale del Comune di Fossano invita disoccupati e studenti a segnalare la propria presenza nell'albo ordinario degli scrutatori

La commissione elettorale dell'amministrazione di Fossano, in vista delle consultazione referendarie del 12 giugno ha inteso definire un criterio virtuoso per la selezione degli scrutatori che faranno parte degli uffici di seggio dislocati nella città.

Ricordiamo, per opportuna informazione, i cinque quesiti referendari:

Incandidabilità dopo la condanna – il primo quesito del referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi Custodia cautelare durante le indagini – il secondo dei cinque quesiti del referendum 2022 chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo Separazione delle carriere – Questo terzo quesito chiede lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato durante la sua carriera di passare dal ruolo di giudice (che appunto giudica in un procedimento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria) e viceversa Valutazione degli avvocati sui magistrati – il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità Riforma Csm – si chiede che non ci sia più l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura*

Al fine di poter essere tenuti in considerazione, il Comune invita chi si trova nelle condizioni definite a scaricare, compilare e inviare presso il Comune il modulo apposito di autodichiarazione apposito al fine di poter accedere alla corsia preferenziale per essere scelti come addetti alle sezioni cittadine.

Le caratteristiche preferenziali risiedono nelle condizioni occupazionali del singolo cittadino. La commissione si impegna a nominare in prima istanza cittadini disoccupati, studenti o in attesa di prima occupazione.

Condizione necessaria per poter segnalare il proprio interesse alla selezione preferenziale rimane in ogni caso l'aver già provveduto alla iscrizione secondo i tempi ordinariamente definiti dal Comune (solitamente entro la fine dell'anno precedente a quello dello svolgimento delle elezioni) come idonei nell'albo comunale per lo svolgimento della funzione di scrutatore.

Il termine temporale per la segnalazione di una delle condizioni precedentemente elencate, mediante modulo scaricabile dal sito del Comune

(https://www.comune.fossano.cn.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=2173&IDc=13660&nomeFile=Domandascrutatoridisoccupati_13660_2173.pdf)

è stato definito nelle ore 12 del 12 maggio 2022.