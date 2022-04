Valdieri commemora i Caduti per la Giornata del 25 Aprile

Nella ricorrenza del 25 Aprile, insieme alla Giunta Comunale il sindaco ha deposto un mazzo di fiori davanti ai monumenti dedicati ai Caduti di tutte le guerre.

"Abbiamo rivolto una preghiera particolare ai militari e civili morti nella tragica guerra civile del 1943-1945." - spiega il sindaco, Guido Giordana - "Crediamo che i cittadini di Valdieri, come tutti gli Italiani, non vogliono un’Italia perennemente divisa e in lotta fra loro, e accettino la memoria di tutti coloro che hanno dato la vita in modo lodevole e onesto per gli ideali in cui credevano, sia appartenendo alla parte dei “vincitori” che a quella dei “vinti". Dobbiamo insieme voltare le pagine della Storia, mantenendo fede ai valori ideali della Patria, indispensabili per il nostro futuro di progresso: libertà degli individui e autorità dello Stato, democrazia e giustizia sociale".