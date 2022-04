Campionati Regionali Csi, exploit della Ginnastica Mondovì a Vercelli

Exploit della Società Ginnastica Mondovì che ha partecipato con numerose atlete a Vercelli ai Campionati Regionali Csi valevoli per la qualificazione ai Nazionali che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro. Podio per tutte le ginnaste che hanno così conquistato l'accesso alle finali con ben 15 primi posti, 5 secondi e 2 terzi.

Le prime a gareggiare sono state le più giovani, le squadre Small: prima la Squadra Luna (Anna Canavero, Maddalena Carle, Margherita Somà e Melissa Traversi) che già Campione Regionale nel 2021 si è riconfermata anche quest'anno vincendo sia nel bellissimo esercizio a corpo libero sia in quello con il cerchio aggiudicandosi così il titolo di Campione Assoluto.

Anche la squadra "Pistacchio" ( Giulia Casagrande, Nicole Dante, Elena Prandi, Hava Sejfulji e Emma Somà) nella I° categoria con un'esecuzione ottima ha vinto il corpo libero e si è classificata 2° nella specialità della palla che provava per la prima volta; felicità grande per questa squadra che ha ottenuto la coppa del primo premio assoluto. Nella I° categoria Small specialità 1 la squadra "Farfalle"con Bianca Aimo, Elide Cardone, Edvige Guaglianone, Anna Ramondetti e Giorgia Rodolico, tutte al loro esordio, è salita sul 2° gradino del podio dopo un esercizio a corpo libero eseguito con una coordinazione ammirevole. Nella II°categoria Small sempre specialità 1 secondo posto per la squadra"Caramelle" (Elisa Bagnis, Giorgia Capella, Alice Cappa e Vittoria Comino) con un buon esercizio al corpo libero. Nella categoria Ragazze brillante 1° posto di Alessia Gerbino nella specialità delle clavette eseguite con sicura tecnica e 2° posto nella specialità palla, piazzamenti che l'hanno portata a conquistare l'ambitissimo titolo di Campione Regionale Assoluto. Sempre in questa categoria terzo posto assoluto per una impegnatissima Matilda Revelli alle clavette e 4° nella palla. Dopo di lei ancora una monregalese al 6° posto Virginia Lovera.

Sempre nelle individualiste, nella categoria Junior primo gradino del podio per Rebecca Voarino nella specialità delle clavette che si è distinta fra le altre concorrenti per la sua grande abilità nel maneggio degli attrezzi e una personalissima interpretazione. Nella categoria Senior risulta prima nella palla Lulù Giuliano tornata alle gare con successo dopo una lunga pausa.

Nella gara a squadre di II° categoria primo posto nel cerchio per il collaudato team delle " Formiche"( Teresa Basso, Viola Manera e Elena Rakai ). Ancora nella II° categoria secondo posto per la Sq. "Sole" (Giorgia Gasco, Sofia Manera e Greta Koceku) con una bella composizione agli attrezzi misti, palla e cerchio. Nella gara Medium di II° cat. Primo posto sia per la Sq. "Ribes" con Ambra Grazzi, Virginia Lovera e Asia Pisica, con un esercizio a corpo libero molto ben condotto sia per la Sq: "Libellule" (Angelina Ambrogio, Veronica Giovannini e Matilda Revelli) che si confrontava nella specialità degli attrezi misti. Infine si sono esibite le coppie: nella II° Cat. I° posto per Lucia Casi e Benedetta Servetti, un duo molto ben assortito. 3° posto per Ambrogio-Giovannini che hanno presentato un difficilissimo esercizio con cerchio e palla e 4° posto per la coppia Grazzi-Pisica con una bella composizione ai due cerchi. Tutte queste bravissime atlete monregalesi con le loro istruttrici Edith Bernelli e Silvia Ghibaudo sono attese a Lignano Sabbiadoro per i Campionati Nazionali Csi.