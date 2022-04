“Reinventiamo il futuro”. Si è svolto a Cuneo il Congresso Provinciale “Acli Arte e Spettacolo”

Si è svolto il 20 aprile, nella sede Acli di piazza Virginio, il Congresso Provinciale “Acli Arte e Spettacolo” dal titolo: “Reinventiamo il futuro”.

“Acli Arte e Spettacolo” è un’associazione di promozione sociale artistico-culturale, educativa e ricreativa, promossa dalle Acli con l’obiettivo di favorire e sostenere la diffusione delle attività di utilità sociale e culturale nei confronti degli associati e di tutti i cittadini.

“Acli Arte e Spettacolo” intende promuovere l’impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell’animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza e dello spettacolo in genere.

La sede di Cuneo conta circa 500 soci, distribuiti su una ventina di associazioni affiliate, che spaziano in svariate attività artistico culturali: scuole di musica, bande musicali, gruppi della tradizione occitana, scuole di magia, corali, compagnie teatrali amatoriali, gruppi folkloristici e di produzione cinematografica.

“E’ un settore che ha avuto, durante la pandemia, grandissime difficoltà - ha detto il presidente provinciale Acli, Elio Lingua - e purtroppo, nella legge di bilancio, il Governo non ha previsto, per quest’anno, né la proroga né il finanziamento della misura che poteva dare al contribuente, senza spendere nulla di più, l’opportunità di devolvere il corrispettivo del 2 x1000 delle imposte da lui versate alle associazioni culturali. Nonostante tutto, il settore si sta rimboccando le maniche per rilanciare le attività artistiche, settore fondamentale per tornare ad aggregare la gente e creare spirito di comunità”.

Nel corso del congresso sono stati eletti i 14 delegati provinciali che parteciperanno al congresso nazionale di Rimini, in programma per il 13 e 14 maggio.