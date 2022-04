Alessandro Cattelan intercettato dall'associazione Bocce Quadre Mondovì [VIDEO]

Le Bocce Quadre di Mondovì hanno un nuovo amico: Alessandro Cattelan.

Il noto conduttore televisivo intratterrà il pubblico, insieme a Laura Pausini e Mika, dal palco dell'Eurovision 2022, che si svolgerà da martedì 10 a sabato 14 maggio a Torino, nella giornata di ieri, mercoledì 27 aprile, è stato intercettato dai vertici delle "Bocce Quadre".

"Ci va della fantasia per giocare a bocce con delle bocce quadrate e io apprezzo chi ha molta fantasia, vi mando un grande abbraccio e un grande in bocca al lupo per il vostro campionato".

Le BQ torneranno in pista per il 6-7 agosto 2022, ovviamente a Mondovì.