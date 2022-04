Per cause in via di accertamento, un'auto ha finito la sua corsa contro un muro a Sale delle Langhe. L'incidente si è verificato ieri sera, mercoledì 27 aprile intorno alle 22, in via Roma.

L'uomo alla guida, D.B. di 63 anni, è stato trasferito all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo in codice rosso con politrauma.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco.