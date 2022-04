Polizza RCA: oggi il controllo assicurazione auto è a portata di click

In un'epoca in cui le polizze auto si stipulano sempre più spesso sul web e il certificato assicurativo non deve più essere mostrato, controllare il proprio stato assicurativo sta diventando sempre più importante.

Non solo si verifica la reale copertura in caso di sospetti sull'attendibilità della propria compagnia, ma è anche possibile visualizzare una scadenza imminente non incorrendo in sanzioni qualora si renda necessario rinnovarla.

Nell'era del digitale, tutte queste informazioni sono davvero a portata di click e si possono raccogliere in modo estremamente semplice e veloce. Se hai la necessità di verificare lo stato della tua polizza RC Auto, controlla l'assicurazione seguendo la procedura riportata da 6sicuro.it, portale di riferimento nel settore assicurativo che mette a disposizione numerosi contenuti e approfondimenti dedicati.



Controllo assicurazione auto: ecco come procedere online

Come segnalato da 6sicuro.it, la verifica immediata, in caso di veicoli immatricolati in Italia, si può avere nel Portale dell'Automobilista: qui occorre cercare il menù riguardante i servizi online, scegliendo la verifica della RCA. Dopo aver selezionato la voce veicolo dal menu a tendina, occorre inserire solo pochi dati, ovvero la targa dell'auto e un codice temporaneo.

Il risultato è pressoché immediato e mostra anche la data di scadenza della polizza, nonché il nome completo della compagnia assicurativa. Sul Portale dell'Automobilista, inoltre, si trovano altre preziose informazioni riguardanti i punti della propria patente, i medici certificatori ufficiali, la verifica delle revisioni effettuate e news riguardanti leggi e procedure, per rimanere sempre informati sugli adeguamenti necessari.

Se il veicolo risulta immatricolato in un altro Paese della Comunità Europea, invece, l'utente potrà sfruttare il sito della Consap, dove sarà necessario l'ulteriore passaggio della registrazione con user e password per accedere ai servizi online. In alternativa, se forniti di SPID, ovvero l'identità digitale ormai richiesta nell'ambito della Pubblica Amministrazione, si può accedere con essa: anche su questo sito è possibile accedere a richieste e news importanti dal mondo assicurativo.



Perché effettuare il controllo dell'assicurazione auto

Come già accennato, verificare la propria copertura consente all'utente di non incorrere in sanzioni qualora essa sia scaduta o persino manchevole, nel caso in cui la sottoscrizione sia avvenuta con realtà non affidabili.

In questi casi, quando non si è certi di affidarsi alla compagnia giusta, prima ancora di procedere e verificare, si può ad esempio fare un primo controllo sul web a partire dall'indirizzo stesso del sito, che se inizia semplicemente con “http” potrebbe essere sospetto. Molto più sicuri e attendibili sono invece i portali che iniziano con “https”.

Il sito dell'IVASS (ovvero l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) può essere un supporto determinante al fine di verificare che la compagnia di propria scelta sia davvero attendibile.

I controlli veloci possono fare sì che qualunque forza dell'ordine o Autovelox possa appurare la mancanza di copertura, quindi la verifica mette in sicurezza la guida sotto ogni punto di vista. In caso di sinistro cagionato, infatti, senza una polizza attiva opera il Fondo di Garanzia Vittime della Strada che successivamente provvede comunque a rivalersi sul conducente non assicurato.

Qualora invece ci si trovi a essere vittima di un incidente, il risarcimento può avvenire anche se non si è in possesso di contratto assicurativo. In caso di mancanza reiterata di copertura, oltre al ritiro della patente, nei casi più gravi le sanzioni arrivano fino al sequestro stesso del mezzo.