Yoga nel parco di Villa Belvedere: a giugno quattro incontri immersi nella natura

Prendono il via nel mese di giugno gli “Incontri di Yoga nel Parco della Villa”, organizzati negli spazi verdi di Villa Belvedere Radicati, in via San Bernardino 17 a Saluzzo. L’iniziativa propone quattro appuntamenti serali immersi nella natura del parco terrazzato della storica dimora sulla collina saluzzese.

Le lezioni si terranno martedì 9, giovedì 11, martedì 16 e giovedì 18 giugno, dalle 18,30 alle 19,30. Tutti gli incontri si svolgeranno all’aperto e, in caso di maltempo, saranno recuperati in un’altra data. Ai partecipanti è richiesto di portare il proprio tappetino personale e di arrivare almeno un quarto d’ora prima dell’inizio della lezione.

L’abbonamento completo, comprensivo delle quattro lezioni e della tessera associativa, ha un costo di 50 euro.

Inoltre, in occasione dell’International Yoga Day, è previsto un appuntamento speciale, gratuito e aperto a tutti, in programma domenica 21 giugno alle 10.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere agli indirizzi email:

associazione.arteterracielo@gmail.com e info@villabelvedereradicati.it, contattare l’associazione “Arte, Terra e Cielo” al numero 351.5718472 oppure Giovanni Vada al 347.5794082.

Le iscrizioni sono disponibili anche online sul sito villabelvedereradicati.it