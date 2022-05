Consegnato a Laura Cappon e a Gianluca Costantini il premio “Bella Ciao” 2022 per il libro “Patrick Zaki”

Il premio “Bella Ciao” 2022 promosso dall’omonima associazione è andato alla giornalista Laura Cappon e al disegnatore Gianluca Costantini per il loro libro “Patrick Zaki. Una storia egiziana”.

La consegna della targa da parte del presidente Roberto Pignatta è avvenuta ieri (lunedì 2 maggio) a Saluzzo, nella sala tematica de il "Quartiere" alla ex Musso.

Le motivazioni del premio lette da Anna Cavallera e che si agganciano a quelle del 2017 consegnato alla memoria di Giulio Regeni, sottolineano le peculiarità del libro che inquadra la vicenda dello lo studente egiziano dell’Università di Bologna, arrestato al suo rientro in Egitto dall’Italia, trattenuto in custodia cautelare per quasi due anni ed ancora in attesa di giudizio.

Ma anche il messaggio del libro: "un invito alla riflessione su come i diritti umani, le libertà civili, politiche e sociali siano negati e repressi non soltanto in Egitto, ma in molti paesi".

Nella serata durante la quale il giornalista Battista Gardoncini ha dialogato con i due autori, Costantini ha affrontato il tema del graphic journalism, di cui è considerato uno dei massimi esponenti italiani, sottolineando per lui l’importanza di parlare di Zaki perché è ancora vivo e della necessità di dargli voce in nome della Giustizia.

La giornalista inviata di Mezz’ora in più di Rai 3 e redattrice di “Domani” ha ripercorso la vicenda personale e politica dello studente arrivando alla situazione egiziana e al regime dittatoriale.

Al centro del suo intervento anche il caso Regeni, di come giornalisticamemente ora sia solo più una vicenda giudiziaria e, della mancata collaborazione anche politica da parte dell'Egitto.

“Riesco solo a fare disegni di pace" ha siglato in chiusura Costantini parlando della sua attività e in relazione alla situazione in Ucraina.

Nella serata è stata ricordata la figura di Sergio Anelli uno dei fondatori di Bella Ciao e del riconoscimento omonimo conferito a persone che "nella loro attività professionale, politica e culturale, si siano distinte nella difesa dei valori e dei principi sanciti dalla Costituzione nata dalla Guerra di Liberazione”.