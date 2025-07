“La Tonda a la Tour” – L’albicocca entra a Corte a Costigliole Saluzzo

Le prove dei figuranti in costume che guideranno il pubblico

Stasera, mercoledì 16 luglio, a Costigliole Saluzzo un viaggio nel Settecento tra arte, musica, teatro e sapori. Chiuse le strade centrali, parcheggi disponibili in piazza Vittorio Emanuele, piazza Dalla Chiesa, area verde e piazza Falcone e Borsellino (ingresso da via Saviglia

Archiviato il grande successo di pubblico ottenuto domenica scorsa con la Fera d'la Tonda, Costigliole Saluzzo si trasforma, questa sera mercoledì 16 luglio, in un angolo di Settecento vivo e pulsante con l’evento “La Tonda a la Tour – l’albicocca entra a Corte”, primo appuntamento della rassegna “Lumi e radici” promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Un’occasione unica per vivere l’atmosfera del XVIII secolo nelle storiche stanze di Palazzo La Tour, dimora nobiliare trasformata nel 1720 da Tommaso Alberto Saluzzo di Casteldelfino, che per una sera riapre le sue porte al pubblico con ingresso libero dalle 20,30 alle 23.

Tra musica dal vivo, teatro in costume, giochi interattivi, assaggi creativi e tableaux vivants, il cuore dell’iniziativa è la celebrazione del frutto simbolo del territorio: la Tonda di Costigliole, albicocca autoctona esaltata per le sue qualità organolettiche e il forte legame con la tradizione agricola locale.

Le sale del piano nobile ospiteranno scene di vita aristocratica del Settecento con figuranti in abiti storici, mentre nel cortile, trasformato in una piazza festosa, la protagonista sarà proprio la Tonda: esposizioni, degustazioni e laboratori sensoriali, in collaborazione con la Pasticceria Beltramo e con il prodotto fornito dagli associati della Cooperativa Albifrutta.

Il salotto teatrale, già sold out, proporrà tre spettacoli alle 20,45, 21,30 e 22,15, in uno dei loggioni del palazzo. Un racconto teatrale-musicale affidato al musicologo professor Sandro Marrocu del Conservatorio Ghedini di Cuneo e agli attori Ludovica Aprile, Virginia Aprile e Chamir Colasurdo, giovani professionisti di origini saluzzesi.

Ad arricchire l’atmosfera: giocolieri e artisti di strada dell’associazione Katart Asd, tra cui il verzuolese Luca Chiarva di origini verzuolesi, noto per la spettacolare Traversata di Leonardo sul Mombracco.

L’evento è il frutto di un ampio lavoro di comunità, con la direzione artistica di AcB Eventi e il coordinamento del Comune di Costigliole Saluzzo, sostenuto dalla Cooperativa Albifrutta e da numerose realtà associative e imprenditoriali del territorio: La Fabbrica dei Suoni, Attivamente – Associazione Culturale, Associazione Genitori Portofranco, Associazione Alpini (Gruppi di Costigliole e Ceretto) e Pro Loco Costigliole.

Viabilità e parcheggi:

Per permettere il regolare svolgimento dell’evento, le strade centrali del paese saranno chiuse al traffico. I parcheggi dedicati al pubblico sono stati predisposti in: piazza Vittorio Emanuele, piazza Generale Dalla Chiesa e area verde prospiciente, piazza Falcone e Borsellino (accesso da via Savigliano).