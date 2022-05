Camion esce fuori strada sulla Saluzzo-Pinerolo, illeso il conducente

Per cause in via di accertamento, un camion è uscito fuori strada sulla provinciale 589 che collega Saluzzo a Pinerolo.

Il mezzo pesante viaggiava in direzione Saluzzo e l'incidente è avvenuto al km 57÷800, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 maggio.

Illeso il conducente. Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo.

Si tratta di una strada pericolosa, spesso teatro di incidenti. Soltanto venerdì scorso lo scontro fra un'auto e un camion in cui ha perso la vita l’ex sindaco di Oncino Piero Paolo Abburrà.