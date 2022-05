Domani si presenta a Mondovì il cortometraggio dedicato al "Mito del Quadrifoglio"

Quattro storie diverse legate dalla sorte, rappresentata in maniera sottile attraverso il mito del quadrifoglio che, secondo la credenza popolare, racchiude in ogni foglia speranza, fede amore e sorte.

Ed è proprio quest'ultima che tesse la trama delle vicende dei protagonisti del cortometraggio realizzato dai registi monregalesi Claudio e Matteo Rolfi che ripercorrono "Il mito del quadrifoglio".

"E' partito tutto dalla nostra Alfa Romeo" - racconta Claudio Rolfi - "volevamo realizzare qualcosa di diverso, ma di impatto. E così siamo partiti dall'auto che avevamo".

Il film si ispira alla storia dell'Alfa, in particolare alle vicende del pilota Ugo Sivocci, che morì uscendo di pista e schiantandosi con l'Alfa Romeo P1, durante le prove del primo Gran Premio d'Europa all'autodromo di Monza. Il mito nasce qui perché l'auto che guidava era iscritta con il numero 17 ed era priva, in quell'occasione, dello scaramantico quadrifoglio verde sulla carrozzeria, con cui Sivocci debuttò alla Targa Florio.

Nasce così un mito, un timore, una venerazione per il piccolo fiore con le quattro foglie, ma il corto, produzione di MRfotostudio di Matteo Rolfi, racconta qualcosa che va al di là della storia dell'Alfa, racconta quattro vite, quattro destini in lotta con la sorte.

"Le riprese sono state fatte in provincia di Cuneo a Mondovì e Vicoforte e in Svizzera a Zug e Cham." - prosegue Rolfi - "Il film dura 37 minuti e per le riprese abbiamo impiegato circa 12 giorni. Il lavoro di post produzione è stato lungo, ma siamo decisamente soddisfatti del risultato anche perché l'opera ha già ricevuto nei primi quattro mesi dell’anno 9 tra premi e riconoscimenti internazionali".

LA PREMIERE MONREGALESE

Domani, mercoledì 11 maggio alle 21, presso il cinema multisala Bertola di Mondovì sarà svelato il film, con la voce narrante Mario Zucca con (in ordine di apparizione), Danilo Vizzini, Lorenzo Sciarrino, Jin May e Myriam Cislaghi, Maddalena Barale e Giacomo Vassallo. Quattro episodi di gente comune collegati tra loro dal simbolo portafortuna del quadrifoglio ed ispirati dalla mitica storia dell’Alfa Romeo. Costo del biglietto di ingresso 4 euro.

Hanno contribuito al film Garelli Iveco Mondovì, Cantine Brezza Barolo, Asvego Pneumatici Villanova Mondovì, Ristorante Parlapà Vicoforte, R&B La torre Mondovì, Scuderia il Portello Alfaromeo Arese, Cinema Multisala Bertola Mondovì.