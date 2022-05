Villa Oldofredo Tadini di Cuneo celebra la giornata nazionale dell'ADSI e il raduno dei Bersaglieri

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 22 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), giunta quest’anno alla XII edizione.



Oltre 400 luoghi esclusivi di tutta la Penisola, testimoni di arte e storia a cavallo dei secoli - castelli, rocche, ville, parchi storici e giardini segreti - saranno visitabili gratuitamente, in un’immersione nel “Bello” che rende ancora oggi il nostro Paese identificabile, dove più che altrove gli immobili storici costituiscono una rete unica al mondo. E che potrebbe costituire il perno dello sviluppo sostenibile a lungo termine della nazione.



Tra le 23 dimore storiche di Piemonte e Valle d'Aosta figura anche villa Oldofredo Tadini che il 22 maggio ospiterà una mostra di cappelli storici dei Bersaglieri dalla collezione privata di Lino Ravetto di Cuneo, per celebrare non solo la giornata nazionale ma anche il momento clou del Raduno nazionale dei Bersaglieri. Sarà anche occasione per ricordare un episodio del 1854 che lega la dimora a un incontro segreto fra Cavour e l’allora ministro della Guerra, Alfonso La Marmora (fratello di Alessandro), all’ombra di un secolare tiglio del giardino della Villa. Un “summit” che sancì la partecipazione del Piemonte alla Guerra di Crimea assegnando il comando delle truppe piemontesi allo stesso ministro artefice della battaglia della Cernaia, eroicamente combattuta proprio dai bersaglieri. Uno dei tanti episodi che Domenico Sanino, ora proprietario di Villa Tadini, nel 2010 ha descritto nel libro "Mimì ed Ercole Oldofredi Tadini: una vita per l'Italia”, ed. L'Arciere Savigliano.



“La Giornata Nazionale si propone come un racconto reale, come spunto per rivivere uno spaccato della storia del nostro Paese - ha detto Sandor Gosztonyi, Presidente ADSI sezione Piemonte e Valle d’Aosta - .Ma è anche l’occasione per sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni,quali professionalità sono richieste per tutelare antiche mura e giardini secolari.Una responsabilità non indifferente oggi portata avanti grazie anche al rinnovato impegno delle nuove generazioni che stanno riprendendo le attività delle origini o avviandone di nuove, favorendo così nuovi posti di lavoro, con la possibilità di preservare dei beni di famiglia reinterpretando il loro futuro ruolo in chiave economica”.