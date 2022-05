"Un autentico punto di riferimento": a Dronero l'ultimo saluto alla professoressa Giovanna Frosini

Sono in molti a Dronero rattristati per la morte avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 12 maggio, della professoressa Giovanna Frosini.

Storica segretaria del Centro Europeo Giovanni Giolitti, di anni 81 nella vita aveva insegnato italiano, storia e geografia alle scuole medie della città.

Dotata di grande dedizione ed ammirevole cultura. "È stata per me esempio, un autentico punto di riferimento" - racconta una sua ex alunna - "Una professoressa capace di, attraverso la fermezza, farti capire il valore dell'impegno. Molto spesso, anche per affrontare personali vicissitudini, ho pensato ai suoi insegnamenti. La porto nel cuore."

Importanti, inoltre, le pubblicazioni a cui la professoressa Frosini aveva collaborato, come ad esempio 'Il treno di Giolitti', 'Un Maira di vino', 'Cent'anni di ponte nuovo'.

"Molti i progetti, le idee e i confronti in corso, che la sua partenza lascia sulla via." La ricorda con profondo affetto Demetrio Zema del Centro Europeo Giovanni Giolitti.

Resterà nel cuore del marito Pino, dei cugini e dei parenti tutti. I funerali della professoressa Frosini avranno luogo sabato 14 maggio, alle ore 10.30, nella Parrocchia di Dronero.

I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.