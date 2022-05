Frecce Tricolori in volo su Cuneo in attesa dell’esibizione di domenica [VIDEO]

E’ un assaggio di quanto previsto per domenica in occasione della sfilata del raduno nazionale dei bersaglieri il volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale in corso in questi minuti sul capoluogo provinciale.



Dalle 11 di stamane (lunedì 16 maggio) è infatti iniziato il sorvolo sulla città di tre caccia delle Frecce Tricolori, che sino alle 12.30 proseguiranno in quella che rappresenta un’anticipazione dell’esibizione prevista dalle 12.30 alle 13.30 di domenica 22 maggio, quando le loro evoluzioni accompagneranno gli eventi del raduno.



Sia oggi che domenica il passaggio della pattuglia acrobatica vedrà la contestuale chiusura dell’aeroporto di Cuneo Levaldigi e l’interdizione della zona di traffico aeroportuale.