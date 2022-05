Borgo San Dalmazzo, la candidata sindaco Roberta Robbione incontra i cittadini e presenta il programma

La candidata sindaco Roberta Robbione e i candidati della lista “Uniti per Borgo”incontrano i cittadini di Borgo San Dalmazzo e presentano il programma.

Ecco le date.

Giovedì 19 maggio alle 21 in sala consiliare in piazza della Liberazione.

Martedì 24 maggio alle 21 nel quartiere Gesù Lavoratore, nella sala polivalente in piazza della Meridiana.

Giovedì 26 maggio alle ore 21, in frazione Beguda, nella sede della Protezione civile.

Lunedì 30 maggio alle 21, in frazione Madonna Bruna, nei locali comunali presso le ex scuole elementari.





Per contattare la candidata e il gruppo “Uniti per Borgo”:



tramite mail a unitiperborgo@gmail.com

su facebook alla pagina UNITI PER BORGO

su instagram all’account uniti_per_borgo